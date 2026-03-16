Gwyneth Paltrow, ținută îndrăzneață la Premiile Oscar, cu care a atras toate privirile

Gwyneth Paltrow a fost una dintre vedetele serii pe covorul roșu al premiilor Oscar 2026, atrăgând toate privirile cu o apariție spectaculoasă și elegantă. Actrița din „Marty Supreme”, în vârstă de 53 de ani, a purtat o rochie fără bretele din mătase, semnată Giorgio Armani Privé, potrivit Academy Awards.

La prima vedere, designul a părut clasic și elegant, dar din lateral a dezvăluit detalii îndrăznețe: crăpături laterale dramatice și pantaloni subțiri, strălucitori, ascunși sub rochie. Look-ul a fost completat cu bijuterii de lux de la Tiffany & Co.: un colier din platină și aur galben de 18 karate, inele și cercei cu diamante impresionante, fiecare depășind 4, respectiv 8 carate.

Deși Paltrow nu a fost nominalizată pentru niciun premiu, a fost invitată să prezinte un trofeu în timpul ceremoniei. Filmul ei, „Marty Supreme”, a primit nouă nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film. Co-starul Timothée Chalamet, îmbrăcat în alb de la cap până în picioare, a fost nominalizat la cel mai bun actor, iar Josh Safdie a concurat la regie, scenariu și montaj.

Ținuta lui Paltrow a fost inspirată din eleganța Hollywood-ului clasic. Personajul ei din film, starleta Kay Stone, ar fi fost cu siguranță mândră de alegerea vestimentară.

Aceasta marchează și revenirea actriței pe covorul roșu după aproape un deceniu de absență. Ultima sa apariție la Oscaruri a fost în 2015, când a purtat o rochie roz cu un singur umăr, semnată Ralph & Russo, acum scoasă la licitație.

Pe parcursul acestui an, Paltrow a mai impresionat la alte evenimente. La SAG Actor Awards 2026, a purtat o rochie de dantelă transparentă Givenchy, completată cu cercei turcoaz din anii 1930. La Santa Barbara International Film Festival, a ales un costum roz Prada, care amintea de celebra sa rochie Ralph Lauren de la Oscarurile din 1999.

Designerii și criticii de modă au spus că apariția sa de la Oscarurile 2026 a demonstrat că Gwyneth Paltrow rămâne un simbol al eleganței și rafinamentului clasic hollywoodian.