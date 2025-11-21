Vremea

Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Vor fi Sărbători de poveste doar în unele regiuni

Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Vor fi Sărbători de poveste doar în unele regiuni
Sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie vor aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă. Deși mulți români așteptau ca primul strat generos de zăpadă să apară măcar la jumătatea lunii decembrie, vremea se va menține destul de caldă. Potrivit prognozei Accuweather, Crăciunul și Revelionul vor fi în mare parte fără ninsoare în marile orașe.

Vremea de Crăciun și Revelion. Ninsorile apar în preajma Anului Nou

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 6 grade, iar precipitațiile vor fi reduse, posibil să apară ninsori abia spre finalul anului. În schimb, zonele montane vor fi acoperite de zăpadă.

Predealul va fi unul dintre puținele orașe în care se așteaptă ninsoare de Revelion. Pe 31 decembrie, temperaturile vor varia între –6 grade noaptea și 3 grade ziua. În prima zi a anului 2026, minimele vor ajunge la –7 grade, iar maximele vor urca până la 3 grade.

Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică prognoza pentru ultima săptămână a lunii noiembrie și pentru întreaga lună decembrie. Meteorologii anunță că România va traversa o perioadă mai caldă decât de obicei, cu temperaturi peste media sezonului până în prima săptămână a lunii viitoare. Ulterior, valorile termice vor reveni treptat la normalul specific acestei perioade.

Între 24 noiembrie – 1 decembrie 2025, ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile României, cu abateri termice mai pronunțate în sud-est. Vestul și sud-vestul vor înregistra precipitații mai abundente, în timp ce restul țării va avea cantități apropiate de normal.

Iarna

Iarna. Sursă foto: Freepik

Vremea în prima parte a lunii

Prima săptămână a lunii decembrie va fi ușor mai caldă decât media specifică perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi aproape normale în sud, iar în restul regiunilor, mai ales în vest și nord-vest, se va înregistra un deficit pluviometric.

Între 8 – 15 decembrie 2025, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul de precipitații va fi deficitar în nord-vest, iar în restul țării se va menține în limite normale.

