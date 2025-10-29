Monden

Părintele Constantin Necula, despre nuntă: Ne-am măgărit cu totul

Părintele Constantin Necula, despre nuntă: Ne-am măgărit cu totul
Părintele Constantin Necula a povestit despre unul dintre cele mai importante evenimente în viața unui om, nunta. Mai exact acesta a explicat că uniunea ar trebui discutată cu un duhovnic, nu din perspectivă financiar, ci din cea spirituală.

Constantin Necula nu se ascunde

Preotul a explicat faptul că în acest zile chiar și o nuntă se demonstrează de multe ori ca fiind o treabă complicată. Asta pentru că miri nici nu au îndrumare spirituală. Iar pe de alta, nici preoții nu mai sunt ce au fost. ”O nuntă sănătoasă se face așa: ea cu el, merg la duhovnic, sperăm că mai avem din ăștia.

Părinte am vrea să ne căsătorim și dacă ne puteți spune care sunt condițiile. În speranța că și popa e treaz și e întreg la minte începe și le spune… Sper să nu înceapă cu prețul cununiei, că la noi așa se începe. Ne-am măgărit cu totul, acesta e adevărul. Și atunci dacă reușești să construiești nunta e foarte bine”, a spus preotul Constatin Necula.

Prima reacție oficială a SUA privind trupele militare din România. „Este un semn al responsabilității europene”
Solicitare pentru ședință CSAT, după retragerea armatei SUA. Adrian Năstase consideră „inevitabilă” decizia NATO

Cel puțin câteva sute de lei la biserică

Cu toate acestea, realitatea arată fără bani, nu prea ai ce să cauți la biserică, indiferent de ce fel de duhovnic ai. Astfel, potrivit informațiilor din spațiul public fără 500 de lei nu ai ce să cauți dacă vrei să te cununi. Desigur asta dacă îți dorești un singur preot să oficializeze cununia. Cu cât numărul acestora crește, cu atât și ”darul” la biserică se mărește.

Chiar și un singur preot poate să coste chiar și 2.000 de lei. Iar unele dintre fețele bisericești vin cu chitanțierele lor ca să nu existe vorbe la proces. Asta în cazul în care parohia nu percepe taxă pentru un astfel de eveniment.

Cât mai costă o nuntă

Desigur că nu doar preoții sau slujba propriu-zisă costă. Mai trebuie și lumânări, verighete, pișcoturi, colaci, vin alb, ulei.  Drept urmare, cheltuielile ajung lejer la câteva mii de lei, desigur variabila cu biserica fiind un factor important.

