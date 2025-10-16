Părintele Constantin Necula, despre post: Nu e un negoț, ar trebui să postim tot timpul

Părintele Constantin Necula a explicat la un podcast faptul că postul nu ar trebui ținut doar ca să obținem ceva. Ba mai mult, acesta spune că starea de post ar trebui să fie menținută tot timpul.

Părintele Necula a explicat că a nu mânca anumite alimente, mai exact a ține post este un ritual. Acesta poate aduce nu doar curățire trupească ci și claritate mentală.

”Lumea privește prea des postirea un fel eu dau ca să primesc. Un soi de negoț din acesta așa, un cot pus pe barul lui Christos ca să primești de acolo câte ceva. Postul nu e așa. Postul e o stare aproape continuă în viața unui om echilibrat”, a explicat acesta.

Pe de altă parte, în modalitatea lui unică, părintele a explicat că oamenii trebuie să aibă și o conduită anume, chiar și în afara postului. ”Cauți să nu fii prost și în afara postului dacă vrei să ții cu adevărat postul. Există foarte multe daruri pe care postirea le poate aduce în viața omului.

Poate cel mai de preț, chiar postirea care nu înseamnă doar nemâncare ci și ascuțirea minții luminare, deschiderea către rugăciune. Trăirea rugăciunii. Dacă oamenii ar cunoaște cu adevărat cât de cuprinzător e Dumnezeu prin postire s-ar lăsa de toate celelalte”, a mai spus acesta.

Există chiar și date științifice care arată că postul este sănătos. Iar postul negru, care acum este denumit fasting este folosit chiar și de către bolnavii de diabet, pentru reglarea insulinei. De asemenea prin intermediul postului se evită consumarea anumitor alimente despre care unii nutriționiști spun că nu sunt tocmai sănătoase, cum ar fi carnea procesată.

Cu toate acestea, părintele Necula explică faptul că foarte important este și modul în care ne comportăm cu noi și alții în perioadă postului.