Ce sa faci când esti bârfit și cum să întorci asta în favoarea ta

Părintele Nicolae Dima a explicat la un podcast ce anume trebuie făcut în cazul în care sunteți bărfiți. Acesta vine cu trei exemple biblice din Noul Testament care arată cum să acționăm în astfel de cazuri.

Părintele Nicolae Dima a dat primul exemplu legat de Iisus. ”În noul Testament, Mântuitorul este mereu vorbit de rău și el este exemplul nostru. De fiecare dată când este vorbit de rău, Iisus este neschimbat în bunătate. de fiecare dată când cineva mai spune ceva despre el, Mântuitorul pune în aplicare propriile cuvinte: binecivântați pe cei care vă belestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc.

Aceasta este deci prima recomandare, atunci când te vezi vorbit de rău. Deci prima dată îl binecuvântezi pe cel care te blestemă. Să sperăm că nu te blestemă, iar dacă te vorbește de rău, atunci vorbește-l tu de bine. Acesta e principiul de bază al evangheliei. Fă celorlalți binele care este contrar răului pe care îl primești”, a spus omul bisericii.

Un al doilea aspect la care ar trebui să ne gândim este o întrebare pe care Iisus le-a adresat-o apostolilor. ”Al doilea lucru pe care trebuie să-l rețineți este următorul. De fiecare dată când sunteți vorbiți de rău și vreți să reacționați, să vă gândiți, cum a zis Mântuitorul: ”Fii cărui Duh sunteți?!”.

Dacă sunteți fii unui duh întunecat, al instictelor scăpate de sub control? Sau sunteți fii Duhului Sfânt. Trebuie să ne aducem aminte ai cui suntem fii”, a spus omul bisericii.

Iar ultimul sfat este acela că trebuie să ne rugăm pentru cei care ne bârfesc. ”Dacă ești bârfit, sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă să ne rugăm pentru cel care ne defaimă. Și Mântuitorul ne-a cerut: rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc.

Și Mântuitorul a făcut asta: Dumnezeule iartă-le lor că nu știu ce fac. Cu cât te rogi mai mult pentru cel care te defaimă cu atât Dumnezeu le arată mai mult defăimarea celor care au clevetit împotriva ta”, a încheiat părintele.