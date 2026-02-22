Acatistul Sfintei Cruci pentru primirea ajutorului divin

Acest acatist are o putere aparte și anume poate fi invocat pentru ajutorul divin. De asemenea cei care simt că le slăbește credința pot să îl citească și să dobândească pace în suflet.

Această rugăciune este una extrem de puternică atunci când vine vorba despre invocarea ajutorului divin pentru pace sufletească și alungarea necazurilor. De asemenea se recomandă ca acest acatist să fie citit vinerea, în perioade de post sau alte perioade de încercări. Credincioșii pot cere forță pentru a duce crucea vieții și a obține binecuvântarea casei.

Sfânta cruce este considerată drept o armă pentru a birui duhurile rele, dar și încercările vieții. Puterea spirituală, dar liniștea interioară se pot dobândi prin citirea acestui acatist. De asemenea versetele ajută și la pocăință și îndreptare.

Binecuvântarea familiei, dar și vindecarea sufletească și trupească sunt alte aspecte pentru care se poate citi acest acatist. Pentru forța de a nu cădea sub greutatea propriei cruci este un alt aspect pentru care rugăciunea poate fi citită.

Potrivit teologilor semnul crucii înseamnă uniunea dintre Dumnezeu și oameni. Totodată aceasta este considerată pecetea darului Sfântului Duh. „Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea. Și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului“, se arată în Biblie- Matei24, 29-20. De asemenea și Sfântul Ioan Gură de Aur are aprecierile lui legate de semnul crucii.

„Vezi cât de mare este puterea semnului crucii? Crucea este mai stralucitoare și decât soarele și decât luna. Și să nu te minunezi că Domnul vine purtând crucea! După cum a făcut cu Toma arătându-i semnul cuielor și rănile… tot astfel și atunci va arăta rănile și crucea, ca să arate că Acesta a fost Cel răstignit“, spune Ioan Gură de Aur.