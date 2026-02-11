Social

Acatistul Sfântului Efrem cel Nou ajută chiar și la vindecarea bolilor incurabile

Comentează știrea
Acatistul Sfântului Efrem cel Nou ajută chiar și la vindecarea bolilor incurabile
Din cuprinsul articolului

Sfântul Efrem cel Nou este vestit penru faptul că este grabnic ajutător în cazul bolilor trupești și sufletești, inclusiv cele incurabile. De asemenea el este invocat și în cazuri de deznădejde și încercări grele.

Sfântul Efrem, aducător de alinare

Rugăciunea poate fi citită inclusiv de către cei care suferă de depresie și sunt deznădăjduiți, după cum spun teologii. De asemenea și cei care suferă de diferite dependențe inclusiv cele de droguri pot să îl roage pe sfânt să îi sprijine. Acesta este recunoascut ca un mare făcător de minuni și ocrotitor al celor în primejdii.

Credincioșii mai pot apela la el pentru izbăvirea de duhuri rele sau tot felul de dependențe. Pentru că a fost martirizat pe data de 5 mai, atunci este prăznuit. Dar mai are prăznuire și pe data de 3 ianuarie, pentru că trupul lui adormit a fost descoperit la 500 de ani, la această dată.

Suferințe cumplite timp de 8 luni

Sfântul s-a născut în Grecia în anul 1384. A urmat viața monahală, dar în anii 1425 a fost capturat de către turci. Aceștia au chinuit mai mulți călugări greci pentru a-i face să renunțe la credința lor.

Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus
Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus

Printre ei s-a numărat și Sfântul Efrem, cel care a suportat timp de 8 luni, chinuri teribile. În cele din urmă, Sfântul și-a dat duhul la 5 mai 1426 pe 5 mai, doar că trupul lui a rămas pierdut.

Sute de ani mai târziu i-a fost descoperit trupul

Deși Sfântul a rămas necunoscut sute de ani, în 1950, prin revelație Dumnezeiască patimile acestuia și trupul lui au fost descoperite în Grecia. Mai târziu în 1971 acesta a apărut în vis unei călugărițe din Nea Makri și i-a spus patimile îngrozitoare prin care a trecut.

Moaștele lui sunt acum în Nea Makri, Grecia, unde creștinii pot merge să îi ceară alinare. Un credincios din Atena este cel care ar fi avut o vedenie cu înspăimântătorul martiriu al Sfântului și el ar fi fost cel care l-a descris.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:04 - Primul magazin alimentar din care clienții pot pleca cu coșurile pline, gratis. Unde s-a deschis
16:58 - Acatistul Sfântului Efrem cel Nou ajută chiar și la vindecarea bolilor incurabile
16:50 - Guvernul britanic ar fi vrut ca teroriștii Hamas să își păstreze armele. SUA s-au opus
16:38 - Marea dorință a lui Irinel Columbeanu, aflat la azil. Are legătură cu fosta soție, Monica Gabor
16:32 - Ciprian Ciucu, control neanunțat la Autobaza STB Floreasca: Condiţiile sunt execrabile
16:27 - Fratele lui Jeffrey Epstein lansează o teorie a conspirației despre Trump și moartea pedofilului

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale