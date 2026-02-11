Acatistul Sfântului Efrem cel Nou ajută chiar și la vindecarea bolilor incurabile

Sfântul Efrem cel Nou este vestit penru faptul că este grabnic ajutător în cazul bolilor trupești și sufletești, inclusiv cele incurabile. De asemenea el este invocat și în cazuri de deznădejde și încercări grele.

Rugăciunea poate fi citită inclusiv de către cei care suferă de depresie și sunt deznădăjduiți, după cum spun teologii. De asemenea și cei care suferă de diferite dependențe inclusiv cele de droguri pot să îl roage pe sfânt să îi sprijine. Acesta este recunoascut ca un mare făcător de minuni și ocrotitor al celor în primejdii.

Credincioșii mai pot apela la el pentru izbăvirea de duhuri rele sau tot felul de dependențe. Pentru că a fost martirizat pe data de 5 mai, atunci este prăznuit. Dar mai are prăznuire și pe data de 3 ianuarie, pentru că trupul lui adormit a fost descoperit la 500 de ani, la această dată.

Sfântul s-a născut în Grecia în anul 1384. A urmat viața monahală, dar în anii 1425 a fost capturat de către turci. Aceștia au chinuit mai mulți călugări greci pentru a-i face să renunțe la credința lor.

Printre ei s-a numărat și Sfântul Efrem, cel care a suportat timp de 8 luni, chinuri teribile. În cele din urmă, Sfântul și-a dat duhul la 5 mai 1426 pe 5 mai, doar că trupul lui a rămas pierdut.

Deși Sfântul a rămas necunoscut sute de ani, în 1950, prin revelație Dumnezeiască patimile acestuia și trupul lui au fost descoperite în Grecia. Mai târziu în 1971 acesta a apărut în vis unei călugărițe din Nea Makri și i-a spus patimile îngrozitoare prin care a trecut.

Moaștele lui sunt acum în Nea Makri, Grecia, unde creștinii pot merge să îi ceară alinare. Un credincios din Atena este cel care ar fi avut o vedenie cu înspăimântătorul martiriu al Sfântului și el ar fi fost cel care l-a descris.