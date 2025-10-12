Cât costă și cum poți ajunge în pelerinaj la sfinții Efrem, Nectarie și Ioan Rusul

Cei care doresc să meargă în pelerinaj în Grecia la Sfântul Efrem, Nectarie și Ioan Rusul au mai multe variante. Se pare că cea mai potrivită este avionul până la Atena și apoi o mașină închiriată ar fi cea mai potrivită.

Discuția a fost deschisă pe un forum de turiști legat strict de acest subiect. ”Bună tuturor, doresc sa fac un pelerinaj la Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusu și Sfântul Nectarie.

Cei ce știu și sunt disponibili vă rog să îmi oferiți informații despre aceste locații. Unde aș putea căuta cazare pentru a cuprinde în 3 zile pelerinajul. Menționez ca aterizez în Atena și vreau sa închiriez o mașină”, a explicat persoana în cauză.

Una dintre persoanele care au făcut deja acest traseu a venit cu explicații detaliate. ”Tocmai ce ne am întors de curând din Atena, noi am închiriat mașină din aeroport de la Avis.

Costul a fost undeva la 180 de euro pentru 3 zile. Am închiriat doar cu cardul Revolut, nu necesită card de credit, și solicită un depozit de 65 euro pentru benzină. Pe care vi-l returnează ulterior dacă aduceți mașină cu aceeași cantitate de combustibil”, a explicat turistul.

”Având cazare lângă portul Pireu, am mers pe jos și am luat ferry până în Eghina, aproximativ 50 de minute până acolo, din port până la Sfântul Nectarie se poate lua taxiul, costul fiind de 10-12 euro. A doua zi am plecat către Nea Makri, aproximativ 50 minute din Pireu, la Sfântul Efrem.

Iar de acolo până la Sfântul Ioan Rusul am mai făcut aproximativ 2 ore jumătate. Drumul până la Sfântul Ioan Rusul trece prin zona de deal-munte, cu multe serpentine, de aceea se face mai mult ca și timp”, a încheiat acesta.