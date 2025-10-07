Sorin Oprescu se plimba cu decapotabila în Grecia atunci când în România i se învârteau dosarele prin instanțe

Sorin Oprescu nu s-a ascuns niciodată în Grecia. Autoritățile române au știut mereu unde trăiește în ultimii trei ani. Oprescu umbla liber în orășelul unde se stabilise, la fel în Salonic sau Atena.

Condamnatul Sorin Oprescu, medic de renume și fost primar al Bucureștiului nu a stat ascuns în Grecia în acești trei ani și ceva care s-au scurs de când Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea lui către România.

Chiar în această vară, Oprescu a fost surprins și fotografiat pe terasa unui hotel dintr-o stațiune turistică din Halkidiki. Se afla în compania unor amici, iar poza a fost publicată de un site din România. Cu siguranță că serviciile noastre, secrete sau nesecrete, au aflat localitatea și ce face acolo Sorin Oprescu, dacă eu am aflat din anumite surse.

De asemenea, o serie de turiști români l-au văzut pe celebrul medic și primar la volanul unei mașini decapotabile albe, marca BMW, cu număr de București. Locuia într-o localitate din apropiere de Salonic, dar nu-i voi da numele pentru că autoritățile știu. Sursele mi-au spus că Oprescu practica medicina într-o clinică privată. Deci era recunoscut de comunitatea greacă din orășelul de la malul mării ca fiind un cetățean responsabil și fără probleme.

De ce s-a ales reținerea la aeroportul din Salonic

Ar fi fost greu ca Sorin Oprescu să fie reținut și încătușat pe o stradă a orașului în care era cunoscut. S-a evitat un incident neplăcut cu posibili greci justițiari. Planul a fost făcut după ce s-a pronunțat și ultima instanță din România căreia i se adresase Sorin Oprescu prin avocat, în această vară. S-a avut în vedere mai ales decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din această primăvară cu privire la extrădări.

În urma deciziei CJUE, statele nu mai pot refuza arbitrar mandatele europene de arestare emise de România, invocând reşedinţa legală a fugarului, lipsa de competenţă proprie sau intervenirea prescripţiei conform propriei legislaţii.

Autorităţile din aceste state, a decis CJUE, vor trebui să predea persoanele vizate, dacă România a emis un mandat de arestare valabil şi scopul acestuia este asigurarea prezenţei în proces sau executarea unei sentinţe definitive. În cazul condamnării, CJUE precizează și excepția: „cu excepţia situaţiei în care statul de reşedinţă (n.r. Grecia, în cazul Oprescu) îşi asumă să îl oblige pe condamnat să execute într-o închisoare din respectiva ţară pedeapsa pronunţată de instanţele române”.

Autoritățile din România au transmis autorităților din Grecia noi detalii privind condițiile de detenție în penitenciarele românești, iar polițiștilor greci, spun sursele, li s-a spus că Sorin Oprescu, condamnat, vrea să fugă din țară și că va fi la aeroportul din Salonic, sâmbătă, 4 octombrie.

În cei trei ani, Oprescu a mai fost pe aeroportul din Salonic, n-a pățit nimic, așa că nu a avut nicio suspiciune să se ducă acolo ca să-și aștepte un prieten, așa cum a declarat și în fața unui magistrat, luni. Atunci l-au reținut polițiștii greci care știau că Oprescu vroia să fugă din Grecia. A fost ușor de demonstrat anchetatorilor de către fostul primar că pe numele lui nu era niciun bilet de avion cu plecare din Salonic în acea zi de sâmbătă.

Ultimele dosare judecate în acest an în România

În februarie anul acesta, la Curtea de Apel București a început judecarea unei noi contestații în anulare cu privire la condamnarea sa, formulată de fostul primar general. La termenul din 15 mai 2025, instanța a decis să respingă definitiv noua contestație în anulare formulată de Sorin Oprescu:

Pe portalul instanței a apărut solutia pe scurt: Decizia penală nr.792/A din 15.05.2025 – În temeiul art. 431 alin. 1 C.pr.pen. respinge ca inadmisibilă contestația în anulare formulată de contestatorul OPRESCU SORIN-MIRCEA împotriva deciziei penale nr. 575/13.05.2022 pronunțată de Curtea de apel București Secția a I Penală în dosarul nr. 42389/3/2015. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă contestatorul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 15.05.2025, prin punerea soluției la dispoziția contestatorului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.

Avocatul lui Sorin Oprescu din România a mai deschis apoi o acțiune la Tribunalul București, în baza articolului 595 NCPP, respectiv intervenirea unei legi penale noi sau a unei decizii a Curţii Constituţionale, următorul termen fiind stabilit pentru ziua de 5 iunie 2025.

În dimineața zilei de 5 iunie, un complet de la Tribunalul București a judecat dosarul care conținea cererea formulată de condamnatul Sorin Oprescu Mircea prin care contesta intervenirea unui legi penale noi.

Cererea fusese depusă de avocatul din România a lui Sorin Oprescu în temeiul art. 597 alin. (1) şi art. 595 alin. (1) C.pr.pen, „în legătură cu sentința penală nr. 807/13.05.2019, pronunțată de Tribunalul București, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București, Secția I Penală, ca neîntemeiată”.

După cum se observă, ziua de 13 mai a fost zi cu ghinion pentru Sorin Oprescu și în 2019 și în 2022.

În 5 iunie, în Camera preliminară a Secției I Penală a Tribunalului București s-a respins cererea lui Sorin Oprescu ca nefondată. „În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă condamnatul la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 05.06.2025”.

Instanța a redactat motivarea pe 30 iunie, iar în luna iulie autoritățile române au transmis în Grecia o altă cerere de extrădare a lui Sorin Oprescu.

Ministerul Justiției, pe de o parte, și Poliția Română pe de altă parte au transmis omologilor din Grecia noi informații cu privire la condițiile din penitenciare, mult schimbate, și au cerut demararea acțiunilor de reținere și extrădarea lui Sorin Oprescu.

Ce urmează după decizia instanței de luni

Oprescu este sub control judiciar fiindcă un magistrat grec nu a decis arestarea lui.

În prezent, la autoritățile din Grecia sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare, la solicitarea Ministerului de Justiție român. Extrădarea în România a fostului primar va judecată în cadrul unui proces care va trebui deschis în maximum 40 de zile.