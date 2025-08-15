Actualitate Sfânta Maria Mare, ultima și cea mai mare sărbătoare a verii







Sfânta Maria Mare, ultima și cea mai mare sărbătoare a verii. Fecioara Maria a trăit toată viața sub semnul miracolului dumnezeirii

Sfânta Maria Mare - Adormirea Maicii Domnului, ca și Nașterea, Intrarea în Biserică, Brâul Maicii Domnului sunt sărbători care arată cinstirea deosebită a Maicii Domnului și a părințiilor ei, drepții Ioachim și Ana, celebrați pe 9 septembrie. Trecerea la Domnul a Maicii Domnului s-a făcut liniștit, Maica Domnului a adormit cum se spune. Maica Domnului nu este celebrată doar în credința creștină. Sura 19 a Coranului îi este dedicată, iar mențiunea ei le întrece pe cele ale profetului Mohammed sau ale lui Isus, care e inclus în rândul profeților.

Adormirea înseamnă trecerea din sfințenia lumească, în sfințenia veșnică, Maica Domnului a fost sfântă în viață, nu putea fi altfel după moarte. Maica Domnului a adormit la Efes, cetate din Asia Mică, Turcia de astăzi. I se atribuie multe minuni, inclusiv salvarea unor marinari de la naufragiu.

Faptul că spunem La Mulți Ani! pe 15 august, nu este greșit. Toți marii sfinți din calendar, cu mici excepții (Hristos, Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul) sunt celebrați doar ca ziua în care s-au născut întru Dumnezeu, adică ziua morții lor, chiar martirică. Adică spunem La Mulți Ani! de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care sunt martirizați pe 29 iunie 69 d.Hr., dar nu codim să zicem La Mulți Ani! pe 15 august.

Adormirea și punerea în mormânt a Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare) nu au fost văzute de Apostolul Toma. El a ajuns abia la o săptămână la mormântul Maicii Domnului. A insistat, nu din necredință ci din dorința de a o mai vedea o dată și a pus să se deschidă mormântul. Surpriza a fost totală, Mormântul mirosea frumos a mir și alte miresme divine iar trupul nu mai era!

Trupul Maicii Domnului, de după Adormirea Fecioarei a fost luat la Cer. Era Trupul care dăduse viață Fiului lui Dumnezeu, deci nu putea fi lăsat pradă descompunerii fiindcă Maica și Hristos erau una în Trup iar Hristos era una în Ființă și Duh cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Toma Necredinciosul iată, prin acțiunea sa duce actul dumnezeirii la o treaptă și mai înaltă, fiindcă prin el a lucrat Dumnezeu revelând minunea ridicării la Cer a Maicii Domnului.

Ziua de Sfânta Maria Mare este ziua marinarilor. Maica Domnului a petrecut câteva zile, la Arhiepiscopul Lazăr în Cipru. Era Lazăr, cel înviat din morți în sâmbăta dinaintea Floriilor. El a trimis-o pe Maica Domnului cu o corabie, care a intrat într-o furtună devastatoare. Maica Domnului a potolit furtuna iar nava s-a deplasat ca prin magie tocmai la poalele Muntelui Athos, iar cei ce au trăit minunea au mărturisit credința: marinari, călători dar și localnicii păgâni.

Viziunea Scării pe care urcau și coborau sfinții de la Cer la Pământ din Vechiul Testament se referă evident la Maica Domnului. Chiar nașterea lui Ithzak, fiul născut de Sara lui Avraam este pusă în legătură cu Mântuirea și cu Maica Domnului. Sfânta Maria Mare este așadar cea mai mare și ultima sărbătoare a verii. Se spune că de acum, plantele nu mai cresc, viețuitoarele subpământene caută să se adăpostească.

„A trecut Sfânta Maria Mare, se lasă pălăria!”- spune o vorbă din bătrâni!