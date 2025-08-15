Monden Monica Anghel, criticată după ce a slăbit 40 de kilograme: Atitudinea celor din jur s-a schimbat







Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a trecut printr-o schimbare majoră, reușind să slăbească aproximativ 40 de kilograme. Ea a luat această decizie din motive medicale, iar întregul proces a fost supravegheat de un medic nutriționist.

Vedeta arată, în prezent, diferit după ce a slăbit aproximativ 40 de kilograme, însă nu toată lumea privește această transformare cu ochi buni. Artista a primit și mesaje critice din partea persoanelor active pe rețelele sociale.

Ea atrage atenția că, deși imaginea unei persoane se poate schimba radical în urma unei transformări fizice, acest lucru nu ar trebui să afecteze încrederea în sine.

„Sunt același om. Faptul că am slăbit, a fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic. Evident, atitudinea celor din jur s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează. Important este că sunt sănătoasă”, a spus vedeta.

De câțiva ani, Monica Anghel urmează un regim de tip intermittent fasting, care o ajută să își mențină greutatea. După ce a slăbit 40 de kilograme, aceasta a devenit instructoare de fitness și spune că viața i s-a schimbat complet. Artista a povestit ce alimentație urmează pentru a-și menține forma fizică.

„90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos”, a dezvăluit artista, pentru viva.ro.