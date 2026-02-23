Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o

Carmen de la Sălciua, cântăreață de muzică de petrecere, a atras atenția publicului după ce a postat recent un video pe Instagram, în care apare foarte schimbată. Artista a explicat că modificările în greutate sunt rezultatul tratamentelor hormonale urmate pentru a încerca să rămână însărcinată, iar efectele secundare au influențat silueta.

Cântăreața a declarat că înainte avea mai mult control asupra kilogramelor, dar că a fost nevoită să facă schimbări și să nu mai pună silueta pe primul loc. „Eu aveam control asupra kilogramelor, dar le-am scăpat de sub control, pentru că am făcut niște tratamente în vederea unei sarcini.”

Fanii nu au rămas indiferenți la schimbările ei. Mulți au observat transformarea siluetei, unii fiind impresionați de curajul artistei, alții întrebând dacă modificările sunt temporare sau legate de stilul de viață. Comentariile variază de la mesaje de susținere, precum „Îți stă bine și așa!”, la observații mai critice, cum ar fi: „Se vede că ai schimbat ceva în dietă și stil de viață”.

Pe lângă schimbările corporale, Carmen de la Sălciua și-a schimbat și culoarea părului, trecând de la brunet la blond, un vis mai vechi al său. Artista a spus că se simte mulțumită de rezultat și că părul este sănătos și lung. Ea a declarat că se poate să ai părul blond și sănătos dacă mergi la cine trebuie.

Unii fani i-au lăudat schimbarea de look, dar alții i-au spus că își editează pozele mult prea mult și că ar trebui să se posteze fix așa cum este. „Ți-ai făcut schimbare de look, dar îți pui filtru de netezire pe față. De ce faci asta, Carmen?!/ Mereu am zis că-ți sta bine blondă, asa sa ramai mereu/Ești atât de frumoasă,te prinde foarte bine culoarea și tunsoarea!”, au scris internauții.