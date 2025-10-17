Cântăreața care s-a luptat ani întregi cu anorexia și a fost la un pas de moarte
- Emma Cristescu
- 17 octombrie 2025, 14:27
După ani de tăcere, Anahi, artista pe care multe adolescente o vedeau ca pe un model, a povestit despre experiențele sale cu anorexia și bulimia, dezvăluind momentele dificile care i-au marcat tinerețea.
Anahi, despre anorexie și bulimie
Artista a povestit despre presiunile constante din industria divertismentului și despre cum acestea au contribuit la dezvoltarea tulburărilor alimentare. Membra trupei RBD a explicat și cum a fost să crească sub lumina reflectoarelor.
Anahi a amintit un moment care a schimbat totul: la 14 ani, la un casting pentru serialul „Mi Primer Amor”, i s-a spus că este „puțin plinuță”.
„Anahi, protagonistelor li se cere să fie slabe. Protagonistele sunt foarte frumoase. Iar tu ești plinuță. Trebuie să lucrezi la tine ca să poți face novela”, i-ar fi spus producătorul.
A fost la un pas de moarte
Ea a spus că acea experiență a marcat începutul unei lupte dure. Cântăreața a declarat că anorexia și bulimia aproape au ucis-o și au făcut-o să își piardă încrederea.
„Am suferit ani de zile de anorexie nervoasă și bulimie, care aproape m-au ucis”, a povestit artista. „Din acel moment, esența mea s-a schimbat. Totul s-a schimbat… Am crezut că nu sunt suficientă. Am crezut asta.”
Ea a detaliat și cum boala a ajuns într-un stadiu extrem, iar intervenția verișoarei sale i-a salvat viața. „Puteam să stau cinci sau șase zile fără să mănânc. Uneori mâncam un grapefruit. Alteori, mâncam gheață ca să păcălesc stomacul”, a mărturisit Anahí, cerând publicului să nu urmeze exemplul ei.
Într-un episod care a înspăimântat-o, artista a simțit că îi fuge inima și că stomacul i se răsucește. Verișoara ei a intervenit și a dus-o la spital, unde a fost internată câteva săptămâni.
„Eram în mașina [Aliciei]. I-am spus: ‘Mă simt rău. E ceva în neregulă, mă simt rău.’ Inima îmi bătea foarte repede și simțeam că stomacul mi se răsucește.”
Anahi, despre perioada RBD
Artista a spus că s-a confruntat cu probleme și cu perioada în care era în RBD, dar că se bucură că a reușit să ajungă la inimile oamenilor.
„Chiar și atunci, RBD a realizat lucruri unice, am doborât recorduri, am atins inimile oamenilor și am transmis un mesaj pozitiv”, a declarat ea.
Anahi Puente, născută pe 14 mai 1983 în Mexic, este cântăreață și actriță, cunoscută în special pentru rolurile sale în telenovele mexicane. A devenit celebră internațional datorită trupei RBD, formată în urma succesului serialului „Rebelde”.
Cu RBD, Anahi a lansat numeroase albume, a susținut turnee internaționale și a cucerit fani din întreaga lume, transformându-se într-un adevărat simbol al muzicii pop latino.
