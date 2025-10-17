Cântăreața care s-a luptat ani întregi cu anorexia și a fost la un pas de moarte

După ani de tăcere, Anahi, artista pe care multe adolescente o vedeau ca pe un model, a povestit despre experiențele sale cu anorexia și bulimia, dezvăluind momentele dificile care i-au marcat tinerețea.

Artista a povestit despre presiunile constante din industria divertismentului și despre cum acestea au contribuit la dezvoltarea tulburărilor alimentare. Membra trupei RBD a explicat și cum a fost să crească sub lumina reflectoarelor.

Anahi a amintit un moment care a schimbat totul: la 14 ani, la un casting pentru serialul „Mi Primer Amor”, i s-a spus că este „puțin plinuță”.

Ea a spus că acea experiență a marcat începutul unei lupte dure. Cântăreața a declarat că anorexia și bulimia aproape au ucis-o și au făcut-o să își piardă încrederea.

„Am suferit ani de zile de anorexie nervoasă și bulimie, care aproape m-au ucis”, a povestit artista. „Din acel moment, esența mea s-a schimbat. Totul s-a schimbat… Am crezut că nu sunt suficientă. Am crezut asta.”

Ea a detaliat și cum boala a ajuns într-un stadiu extrem, iar intervenția verișoarei sale i-a salvat viața. „Puteam să stau cinci sau șase zile fără să mănânc. Uneori mâncam un grapefruit. Alteori, mâncam gheață ca să păcălesc stomacul”, a mărturisit Anahí, cerând publicului să nu urmeze exemplul ei.

Într-un episod care a înspăimântat-o, artista a simțit că îi fuge inima și că stomacul i se răsucește. Verișoara ei a intervenit și a dus-o la spital, unde a fost internată câteva săptămâni.

„Eram în mașina [Aliciei]. I-am spus: ‘Mă simt rău. E ceva în neregulă, mă simt rău.’ Inima îmi bătea foarte repede și simțeam că stomacul mi se răsucește.”

Artista a spus că s-a confruntat cu probleme și cu perioada în care era în RBD, dar că se bucură că a reușit să ajungă la inimile oamenilor.

„Chiar și atunci, RBD a realizat lucruri unice, am doborât recorduri, am atins inimile oamenilor și am transmis un mesaj pozitiv”, a declarat ea.

Anahi Puente, născută pe 14 mai 1983 în Mexic, este cântăreață și actriță, cunoscută în special pentru rolurile sale în telenovele mexicane. A devenit celebră internațional datorită trupei RBD, formată în urma succesului serialului „Rebelde”.

Cu RBD, Anahi a lansat numeroase albume, a susținut turnee internaționale și a cucerit fani din întreaga lume, transformându-se într-un adevărat simbol al muzicii pop latino.