Roșiile românești devin un lux. Prețuri de până la 100 de lei pe kilogram și un efect în lanț care lovește piața alimentară

Roșiile românești timpurii, așteptate pe tarabe spre finalul lunii martie, riscă să devină un produs de lux în 2026. Producătorii avertizează că prețurile vor fi semnificativ mai mari decât în anii anteriori, iar consumatorii trebuie să se aștepte la sume care pot ajunge chiar și la 100 de lei pentru un kilogram.

Motivul principal îl reprezintă iarna grea și costurile foarte ridicate cu încălzirea solariilor. Temperaturile scăzute din lunile de iarnă au forțat fermierii să consume mult mai multă energie pentru a menține culturile în viață. În lipsa încălzirii, producția timpurie ar fi fost compromisă complet.

Producătorii spun că nu este vorba despre speculă, ci despre o realitate economică dură. Costurile de producție au crescut accelerat, iar aceste cheltuieli se reflectă inevitabil în prețul final de la raft.

Estimările din piață arată clar că primele roșii autohtone vor avea prețuri ridicate încă de la plecarea din ferme. La producător, kilogramul ar putea costa între 50 și 60 de lei. Odată ajunse în piețe, după adaosurile comerciale și cheltuielile de transport, prețul poate urca la 70, 80 sau chiar 100 de lei pe kilogram.

Diferența față de anii anteriori este semnificativă. În sezoanele cu ierni mai blânde, primele roșii românești se vindeau, în general, la prețuri situate între 25 și 40 de lei kilogramul. În 2026, aceste praguri par imposibil de atins.

Producătorii atrag atenția că volumele vor fi, de asemenea, limitate. Mulți fermieri au redus suprafețele cultivate sau au amânat plantările, tocmai din cauza costurilor mari și a riscurilor ridicate.

Nu doar roșiile vor pune presiune pe bugetele consumatorilor. Cireșele de primăvară, care apar de obicei pe piață în lunile aprilie și mai, se anunță și ele extrem de scumpe în 2026.

Primele cireșe, provenite din solarii sau din zonele foarte timpurii, sunt așteptate la prețuri cuprinse între 60 și 80 de lei pe kilogram. În unele piețe, în funcție de calitate și de proveniență, prețul ar putea depăși chiar acest prag.

Fermierii explică situația prin aceiași factori: costurile ridicate cu energia, pierderile provocate de episoadele de ger târziu și cheltuielile suplimentare cu protejarea pomilor fructiferi. Înghețurile din finalul iernii au afectat mugurii, reducând producția estimată pentru începutul sezonului.

În aceste condiții, cireșele vor rămâne, cel puțin în primele săptămâni de apariție, un produs destinat mai degrabă consumului ocazional decât cumpărăturilor obișnuite.

Scumpirile din agricultură nu sunt izolate. Energia electrică utilizată pentru încălzirea solariilor a ajuns să coste de aproape patru ori mai mult decât în anii precedenți. Prețul pe kilowatt-oră a crescut de la aproximativ 40 de bani la peste 1 leu și 60 de bani.

La aceste cheltuieli se adaugă costurile cu lemnele, gazul sau combustibilul, care s-au dublat sau chiar triplat. Pentru mulți fermieri, menținerea producției timpurii a devenit o provocare financiară majoră.

În același timp, vremea rece a afectat culturile sensibile, crescând pierderile și consumul de resurse. Producătorii spun că, în acest sezon, cheltuielile totale au fost cu cel puțin 35–40% mai mari față de anul trecut.

Creșterea prețurilor la roșii și cireșe nu este un fenomen izolat, ci parte a unui efect în lanț care afectează întreaga piață alimentară. Costurile mai mari din agricultură se propagă rapid către transportatori, comercianți și, în final, către consumatori.

Piețele agroalimentare resimt deja presiunea. Comercianții se confruntă cu vânzări mai lente, iar cumpărătorii devin tot mai selectivi. Mulți consumatori amână achizițiile sau aleg produse de import, chiar dacă acestea nu au aceeași calitate.

În paralel, diferența dintre prețurile din România și cele din alte state europene devine tot mai vizibilă. În unele țări din Uniunea Europeană, kilogramul de roșii nu depășește 30 de lei, ceea ce accentuează nemulțumirea cumpărătorilor români.