Vortexul polar se destabilizează. Meteorologii anunță un nou val de ger și ninsori

Un nou episod major de destabilizare a vortexului polar este așteptat la mijlocul lunii februarie, după un eveniment de încălzire stratosferică, potrivit celor mai recente analize publicate de Severe Weather Europe. Modelele indică o întrerupere a circulației polare, care ar putea favoriza un tipar persistent de vreme rece pe termen mai lung.

Cele mai noi prognoze arată că vortexul polar va suferi o divizare și o prăbușire semnificativă, ceea ce va duce la un transport prelungit de aer rece spre America de Nord și Europa. Există deja indicii timpurii că acest model atmosferic ar putea persista până la începutul primăverii. În Europa, cele mai expuse regiuni la episoade de ger și ninsori vor fi nordul și nord-estul continentului.

Deși colapsul principal este estimat pentru mijlocul lunii, Statele Unite și Canada se confruntă deja cu primele efecte ale unei perturbări premergătoare. Un nucleu alungit și deformat al vortexului polar împinge în prezent mase de aer foarte rece spre centrul și estul Statelor Unite, unde temperaturile sunt prognozate să coboare, în unele zone, cu până la −1,1°C sub valorile normale.

Datele disponibile în acest moment arată că procesul de încălzire stratosferică va începe să se dezvolte în următoarele 8–10 zile, amplificând instabilitatea vortexului polar.

Vortexul polar reprezintă circulația atmosferică dominantă a iernii la nivelul emisferelor nordică și sudică. Acesta poate fi imaginat ca un sistem rotativ de mari dimensiuni deasupra regiunilor polare, care se extinde de la sol până în stratosferă, la peste 50 de kilometri altitudine, menținând aerul extrem de rece concentrat în interior.

Structura vortexului polar este împărțită în două niveluri distincte: stratul stratosferic, situat la altitudini mai mari, și cel troposferic, aflat mai jos. Deși vortexul se manifestă în ambele straturi, forma, intensitatea și efectele sale diferă semnificativ.

Atunci când vortexul polar este slăbit sau se prăbușește, capacitatea sa de a reține aerul rece scade, permițând acestuia să se reverse spre latitudinile medii. În astfel de situații, masele de aer arctic pot ajunge în Statele Unite, Canada și Europa.

Pentru regiunile care preferă ierni autentice, un vortex polar perturbat este exact configurația favorabilă apariției vremii reci. De regulă, astfel de episoade sunt declanșate de creșteri rapide ale presiunii și temperaturii în stratosferă, cunoscute sub denumirea de evenimente de încălzire stratosferică, dar pot fi influențate și de alte dinamici atmosferice complexe.

Pentru a doua săptămână din februarie, meteorologii anticipează menținerea unui tipar rece peste estul Statelor Unite și estul Canadei. Acest scenariu este explicat de perturbarea puternică a vortexului polar, care menține „porțile arctice” larg deschise. Situația este accentuată de un câmp de presiune ridicată în vest, ce favorizează advecția unui aer mai blând în centrul-vest al Statelor Unite și sud-vestul Canadei.

În Europa, un sistem de joasă presiune va genera temporar un flux sudic, aducând aer mai cald în regiunile sudice și centrale. În același timp, aerul rece va rămâne cantonat deasupra nord-vestului și nordului continentului, menținând riscul de episoade de iarnă severă.

Pe fondul acestor evoluții la scară continentală, Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 2 februarie – 2 martie. Potrivit specialiștilor ANM, pe parcursul întregii perioade sunt estimate temperaturi peste valorile normale pentru această dată din calendar, indicând un contrast între tendințele regionale și cele de ansamblu la nivel european.