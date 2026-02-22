Bijuteriile negre ale pădurii, o afacere profitabilă în sezonul rece. Cât a ajuns să coste un kilogram de trufe românești

Trufele românești au devenit în ultimii ani adevărate delicatese, iar sezonul rece le transformă într-o afacere extrem de profitabilă. Prețul unui kilogram poate ajunge până la 3.500 de lei, iar piața este dominată de doar câțiva vânzători autorizați. Andrei, un tânăr din Suceava, vinde trufele în diferite țări din Europa și susține că 95% din totalul „diamantelor negrele” culese din pădurile României ajung la export.

Aceste ciuperci subterane nu se recoltează oricum. Conform Ordinului 410/2008, persoanele fizice sau juridice care doresc să culeagă trufe trebuie să obțină o autorizație de recoltare de la Agenția județeană pentru Protecția Mediului.

Recoltarea trufelor este permisă doar cu un document care indică speciile, zona de proveniență și volumul autorizat. Autorizația se acordă după un studiu al instituțiilor afiliate Academiei Române, care stabilește cât poate fi recoltat fără a afecta regenerarea pădurii.

România găzduiește mai multe soiuri de trufe albe și negre. Printre acestea se numără trufa neagră de vară, trufa de iarnă, trufa mesentericum, trufa albă – una dintre cele mai scumpe din lume –, trufa de toamnă, trufa porcească, trufa cu spori mari și trufa neagră.

Fiecare specie se deosebește prin culoare, formă, consistență, miros și gust, ceea ce le face extrem de apreciate de bucătarii și gurmanzii din întreaga lume.

„Doar cei mai înstăriți români cumpără. Majoritatea merg către export, mai mult în SUA și țările arabe. Noi trimitem în Europa. Cred că 95% din trufele culese din pădurile României pleacă din țară. Kilogramul poate să coste de la 150 de lei până la 3.500 de lei, în funcție de calitate. Vara sunt mai ieftine. Cu cât se găsesc mai greu, cu atât urcă prețul. Noi le culegem doar cu ajutorul câinilor”, ne-a spus suceveanul.

Doi soți care le culeg din Apuseni spun că există mulți intermediari care le cumpără pentru a obține profit.

„Românii nu sunt obișnuiți cu ele. Nu am încercat încă să mergem către restaurante. Ele se păstrează maxim o săptămână pentru a fi proaspete. Noi muncim pentru ele și vin intermediari care le cumpara Munca necesită implicare. E destul de greu si mulți renunță”, ne-au spus doi soți care culeg trufe din Apuseni.

Legea stabilește, de asemenea, perioade precise pentru recoltarea fiecărui tip de trufă, pentru a permite regenerarea naturală: trufa neagră și perla neagră se recoltează între 1 august și 31 decembrie, trufa de vară între 1 iunie și 15 septembrie, trufa de toamnă între 1 august și 31 decembrie, trufa cu spori între 1 septembrie și 1 decembrie, trufa încrețită între 1 septembrie și 1 decembrie, trufa de iarnă între 1 și 31 decembrie, iar trufa de primăvară între 15 aprilie și 15 mai. Trufa porcească poate fi recoltată între 1 iulie și 30 octombrie.

Astfel, trufele nu sunt doar delicatese rare și scumpe, ci și o resursă protejată, care necesită reguli stricte pentru a putea fi valorificată în siguranță. În acest context, doar câțiva vânzători autorizați pot aduce pe piață aceste „diamante negre ale pădurii”, transformându-le într-un simbol al luxului gastronomic.