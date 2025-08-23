Social Satul din Apuseni șters de pe hartă, dar încă locuit







România are sate uitate, ascunse între dealuri și munți, unde timpul curge altfel. În Apuseni, există locuri care par desprinse dintr-o altă lume. Unul dintre ele este un cătun din Hunedoara, așezat pe versanții abrupți de deasupra Bulzeștii de Sus. Satul a dispărut de pe multe hărți. Cu toate acestea, acolo mai trăiesc încă patru sau cinci oameni. Viața lor este o mărturie a rezistenței și a legăturii cu pământul natal.

Satele din Apuseni au fost cândva pline de viață. Oamenii trăiau din agricultură, păstorit și meșteșuguri. Străuți, unul dintre satele din Hunedoara, era un cătun mic, dar cu gospodării vii și familii numeroase. Depopularea a început odată cu industrializarea și migrația spre orașe. Mulți au plecat în căutarea unui trai mai bun. Astfel, micul sat a ajuns să fie aproape pustiu, un loc uitat, unde doar câțiva oameni încă păstrează amintirea satului de odinioară, potrivit Wikipedia.

Totuși, povestea satului Străuți nu s-a încheiat. Bătrânii rămași povestesc despre ulițele pline de copii și clopotele bisericii care chemau lumea la sărbători. Jocurile, cântecele și mesele comune legau comunitatea. Chiar dacă astăzi aceste momente au dispărut, memoria lor rămâne vie. Străuți este martorul unei lumi care a dispărut, dar care continuă să existe în poveștile celor rămași.

Odată cu trecerea timpului, în Apuseni au apărut contrastele. Pe de o parte, frumusețea naturală a atras turiști și iubitori de drumeții. Pe de altă parte, satele izolate, precum Străuți, s-au stins încet. Aici, timpul curge altfel, iar fiecare colț de pământ spune o poveste. Străuți, deși șters de pe hărți, continuă să existe. El nu este singurul. Astfel de sate uitate vorbesc despre rezistența oamenilor și despre forța naturii, care modelează vieți și destine.

În trecut, cătunul din Hunedoara era pin de viață, având peste 30 de gospodării. Oamenii erau mândri de casele lor din lemn și paie care reflectau arta constructivă tradițională. Aceste sate reprezentau comunități strânse, unite de muncă și credință. Străuți făcea parte din patrimoniul cultural al regiunii. Astăzi, doar câteva suflete îl mai locuiesc în acest cătun, șters de pe multe hărți.

Biserica de lemn din Străuți este o mărturie a timpurilor trecute. Ridicată în 1866, purta hramul Sfântului Dimitrie. A fost reabilitată în 1937 cu tablă și tencuială. Aceste lăcașuri din micile sate din Apuseni reflectau identitatea religioasă a comunității. Acum, biserica e lăsată în paragină. Ea inspiră tristețe și totodată respect, amintind de o comunitate care a fost cândva acolo.

Străuți apare acum doar în amintirea localnicilor și în fotografii rare. În urmă au rămas case șubrede, cu acoperișuri verzi de mușchi. Natura revendică treptat totul. Există totuși sperațe că satul poate reveni la viață. Unele case au fost cumpărate de bucureșteni, care vor să le restaureze. Trecutul și prezentul își dau întâlnire într-un cătun unde modernul încearcă să păstreze rusticitatea.

Pentru cei câțiva localnici, viața în cătunul uitat de lume este grea, dar plină de sens. Drumurile sunt aproape impracticabile, iar accesul la servicii moderne este limitat. Totuși, oamenii se descurcă. Ei trăiesc din ceea ce oferă natura: pământul, pășunile și pădurile. În Apuseni, traiul simplu nu este o alegere, ci o necesitate. Fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire, dar și o dovadă de atașament față de locul natal.

Tradițiile străvechi sunt încă păstrate în Străuți, chiar dacă acolo mai locuiesc doar câteva familii. Obiceiurile de sărbători, micile ritualuri și credințele populare se mai regăsesc în viața celor rămași. Pentru ei, legătura cu trecutul este puternică. Străuți devine astfel un spațiu unde vechile obiceiuri se împletesc cu realitatea prezentă. Chiar dacă satul este aproape gol, el rămâne o punte între generații. Cei care încă locuiesc acolo păstrează vie memoria comunității.

În ciuda greutăților, satul uitat din Apuseni oferă și un sentiment de liniște. Viața în Străuți este izolată, dar lipsită de zgomotul orașului. Natura domină peisajul, iar fiecare răsărit aduce un nou început. Această liniște este un dar, dar și o provocare. Fiecare zi este trăită în armonie cu muntele, pădurea și anotimpurile.

Satele dispărute de pe hărți, precum Străuți, stârnesc curiozitatea cercetătorilor și a turiștilor. Mulți se întreabă cum este posibil ca, în secolul XXI, să mai existe astfel de locuri. Răspunsul se găsește în legătura oamenilor cu pământul și în puterea tradițiilor. Străuți nu este doar un sat uitat, ci și un simbol al rezistenței în fața timpului și a schimbării.

Viitorul satului din Apuseni este incert. Tinerii nu se mai întorc, iar bătrânii rămași îmbătrânesc în liniște. Totuși, aceste locuri pot renaște prin turism responsabil și prin inițiative de conservare. Frumusețea peisajelor și unicitatea satelor pot deveni resurse valoroase. Cătunele ar putea fi redescoperit de cei care caută autenticitatea și liniștea. Unele case frumoase au fost cumpărate de familii din București. Ele speră să recondiționeze rustic satul.