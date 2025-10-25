Blestemul mănăstirii din codrii Bucovinei. Legenda locului unde clopotele nu au mai bătut niciodată

În inima codrilor Bucovinei se află o legendă uitată – cea a unei mănăstiri înghițite de pământ după ce un jurământ a fost călcat. Localnicii încă spun că, în nopțile de toamnă, se aud clopotele care nu mai există de secole.

Pe o colină împădurită din apropierea satului Sucevița, printre fagii bătrâni care foșnesc ca niște martori tăcuți, se vorbește despre o mănăstire care ar fi existat cândva, în vremuri demult apuse. Nimeni nu mai știe exact unde se afla, dar bătrânii satului jură că ruinele s-ar afla undeva între pârâul Voievodesei și poiana Siliștei.

Legenda spune că mănăstirea a fost ridicată de o boieroaică drept mulțumire pentru izbăvirea fiului său dintr-o luptă. Călugării trăiau în pace și tăcere, iar clopotele răsunau în fiecare dimineață peste codrii acoperiți de ceață. Până într-o zi, când liniștea s-a transformat în blestem.

Povestea spune că boieroaica, fondatoarea mănăstirii, a făcut un jurământ solemn: că niciodată nu va lăsa mănăstirea fără rugăciune și fără post. După moartea ei, urmașii au început însă să neglijeze lăcașul.

Călugării s-au împuținat, clopotul mare a fost vândut unui negustor, iar slujbele s-au rărit.

Într-o noapte de vară, cerul s-ar fi întunecat fără avertisment. Fulgerul a lovit turla bisericii, iar pământul ar fi început să se clatine. Mănăstirea s-a scufundat încet în pământ, lăsând în urmă doar o adâncitură și un zgomot surd, ca un ecou de clopot stins.

De atunci, localnicii din Sucevița și Marginea spun că, în nopțile de vânt, se aud din adâncuri sunete metalice — „clopotele care nu vor să tacă”.

Deși legenda pare desprinsă dintr-un basm popular, istoricii au identificat mai multe documente care vorbesc despre o așezare monastică dispărută.

Cercetătorul sucevean Constantin Călinescu a menționat în „Cronicile de la Rădăuți” (1928) existența unei mănăstiri de lemn din secolul al XV-lea, ridicată pe locul unui vechi schit voievodal.

Cutremurul din 1471 și alunecările de teren provocate de topirea zăpezilor ar fi dus la prăbușirea lăcașului, conform unui raport al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, publicat în 2011. Se presupune că aceasta este originea legendei despre „mănăstirea înghițită de pământ”.

Totuși, în anii ’80, câțiva săteni din Sucevița au descoperit în pădure fragmente de piatră și o cruce veche, acoperită de mușchi. Obiectele au fost duse la mănăstirea Sucevița, unde sunt păstrate și astăzi într-un mic colț al muzeului monahal, sub denumirea „Piatra din Mănăstirea pierdută”.

În fiecare an, în prima duminică din noiembrie, localnicii din satele învecinate se adună la marginea pădurii pentru o slujbă scurtă. Nu există o biserică acolo, doar o troiță din lemn ridicată în amintirea lăcașului dispărut.

Preotul paroh oficiază o rugăciune de pomenire, iar bătrânii aprind lumânări pentru „cei de sub pământ”.

Specialiștii în acustică și geologie spun că fenomenul poate avea o explicație naturală. În zonele împădurite și umede, unde terenul e instabil, vântul produce vibrații ciudate între straturile de sol și piatră. Acestea pot genera sunete joase, metalice, asemănătoare bătăilor de clopot.

„Este o combinație între rezonanța naturală a terenului și efectele de ecou din pădure. În lipsa unor repere vizuale, oamenii interpretează aceste sunete ca fiind supranaturale”, a explicat geofizicianul Dr. Mihai Țurcanu, într-un interviu acordat publicației Observatorul Bucovinei.

Chiar și așa, localnicii rămân convinși că există o dimensiune spirituală în poveste. „E glasul călugărilor care nu s-au mai rugat. Dumnezeu îi lasă să ne amintească să nu uităm credința”, spune un bătrân din Marginea.

Legenda mănăstirii din codrii Bucovinei s-a transmis oral din generație în generație, ca o avertizare: cine își calcă jurământul sacru, va fi pedepsit.

Astăzi, locul este considerat o zonă cu încărcătură spirituală puternică, vizitată de pelerini și turiști atrași de misterul istoriei.

Arheologii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au propus, în 2023, o nouă campanie de cercetare arheologică pentru a verifica dacă sub pădure se mai află urme ale unei construcții vechi. Proiectul este susținut de Consiliul Județean Suceava și ar putea aduce primele dovezi clare despre existența mănăstirii pierdute.

Până atunci, legenda continuă să trăiască în vocile celor care, la lăsarea serii, cred că aud din adâncuri clopotele care nu mai bat, dar nu tac niciodată.