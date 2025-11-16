Părintele Necula despre momentele grele din viață și felul în care poți să treci peste ele

Părintele Constantin Necula explicat la un podcast cum anume ar trebui să se comporte oamenii în momentele dificile. Acesta face referire la Iisus Christos și modul în care acesta a trăit viața.

Acesta a explicat că de multe ori oamenii uită puterea lui Christos și se lasă păgubași. Doar că el nu este de acord cu acest aspect. ”Românul spune ”merge și așa„. Ori Christos spune: eu am biruit lumea. Terminați cu porcăriile astea cu cârpelile, haideți că puteți, ridicați-vă. Abordarea asta e cu totul altceva.

Creștinismul este simplu, se ia Mântuitorul Christos, se admiră, se iubește și se roagă. O cred că o gândire sănătoasă este cea legat de crucea lui Christos. Cine s-a abătut de la cruce are o problemă” a explicat acesta.

Părintele mai spune că oamenii trebuie să fie atenți la gândurile pe care le au. ”În primul rând de organizare, de igienă a minții”, a explicat acesta. În momentul în care mintea este copleșită de gânduri negative este mai complicat să ai claritate mentală. Iar credința implică reziliență a mai explicat omul bisericii.

De asemenea părintele Necula a mai explicat că maica Domnului este cea care ajută mereu. Drept urmare îndreaptă creștinii să i se roage. ”Și mai e un lucru care pe mine m-a mângâiat mult în problemele mari din viață: Maica Domnului. O Fecioară care se dedică în întregime prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre, val după val, o prezență a Duhului Sfânt pe care nu o poți ocoli. Mie d-aia mi-e dragă Maica Domnului”, a spus el.

Drept urmare acesta recomandă rugăciunile adresate Sfintei Fecioare. De altfel, se spune că Maica Domnului nu a dezamăgit pe nimeni care i-a cerut ajutorul, drept urmare cereți-i cu încredere, mai spune preotul