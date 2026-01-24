Monden

De ce „mor” căsniciile în ziua de azi. Părintele Constantin Necula face lumină

Părintele Constantin Necula a explicat care este motivul pentru care căsniciile din ziua de astăzi nu mai durează. Acesta a explicat că nimeni nu mai vrea să țină iubirea aprinsă.

Căsniciile ”mor în nepăsare”

Omul bisericii spune că nepăsarea este o cauză principală pentru care căsniciile nu mai sunt durabile. ”Astăzi căsniciile nu mai mor în furtună, ci în nepăsare. Se sting încet, ca o candelă lăsată fără untdelemn. Făgăduințele rostite în fața lui Dumnezeu cu lumânarea aprinsă și inima tremurândă ajung amintiri prăfuite.

”Pentru totdeauna” se frânge la prima oboseală, la prima neînțelegere, în clipa când iubirea începe să doară și să ceară jertfă. Am pierdut meșteșugul de a ne purta unii pe alții”, a explicat preotul.

Aprecierea între soți a dispărut

Pe de altă parte, acesta explică faptul că oamenii nu vor să mai înfrunte greul în doi. ”Nu mai știm să apreciem, să tăcem, să cerem iertare. Vrem iubire comodă, fără răni, bucurie efort, viața fără cruce. Iar când legătura devine grea plecăm, ca dintr-un loc care nu ne mai place, fără să ne uităm în urmă. Căsnicia a devenit un test să vedem dacă merge.

Constantin Necula

Constantin Necula. Sursa foto: Facebook

Încercăm… Mai stăm puțin. Dar nimeni nu mai intră cu adevărat. Toți păstrăm o ușă de scăpare. Totul e provizoriu, totul se negociază. Și așa se nasc despărțirile grăbite, divorțurile reci, hotărârile luate fără lacrimi, dar cu răni adânci. Pentru că o căsnicie ruptă nu doare, doar doi oameni. Doare o casă întreagă. Doare liniștea camerelor”, a mai spus omul bisericii.

Copiii, principalele victime

Părintele Necula avertizează însă că cei care suferă sunt copii. ”Doare masa la care cineva lipsește. Și rămân copiii. Copii care cresc prea repede/ Copiii care se obișnuiesc cu lipsa, cu explicații încâlcite, cu promisiuni uitate. Copii care tac, dar simt totul. Care poartă în inimă o întrebare grea ”cu ce am greșit?”

Ei învață prea devreme că iubirea poate pleca, că oamenii pot renunța că familia nu e un loc sigur. Am pierdut respectul, am pierdut rușinea de a răni. Și mai ales am pierdut frica de Dumnezeu. Am scos rugăciunea din case și ne mirăm că nu mai e pace. L-am scos pe Dumnezeu din căsnicii și ne mirăm că totul se prăbușește”.

