Paula Selling iubește din nou?! Mesaj suspect pentru un bărbat

Paula Selling iubește din nou?! Mesaj suspect pentru un bărbat
După scandalul de la Eurovision, Paula Selling revin în forță cu un mesaj controversat. Artista îi urează la mulți ani unuia dintre colaboratorii săi.

Paula Seling, urare inedită

Artista a scris dis-de-dimineață un mesaj de la mulți ani absolut înduioșător la adresa managerului ei. Îi mulțumește acestuia pentru toate momentele în care a susținut-o, dar și pentru faptul că sunt împreună.

Ce înseamnă mai exact acest lucru nu se știe exact pentru că artista nu a dat detalii. Cert este că mesajul pare să fie o declarație de dragoste.

”Îți multumesc că iubești fără demonstrații”

”La mulți ani celui care îmi este liniște și forță, sprijin și drum înainte. Celui care știe când să fie stâncă și când să fie aripă. Celui cu care tăcerea are sens și visurile capătă direcție. Îți mulțumesc pentru echilibru, pentru răbdare, pentru felul în care știi să construiești fără zgomot și să iubești fără demonstrații.

Pentru că ești acolo — constant, adevărat, întreg. Să-ți fie anul plin de lumină, de bucurii simple și de împliniri care nu au nevoie de aplauze. Iar eu… mă bucur că pot merge mai departe știind că mergem împreună. La mulți ani Sandu Gorgos!”, a scris Paula Seling.

Cântăreața e liberă de contract

Interpreta este în acest moment singură, după ce a divorțat de fostul său soț. Deși cei doi au o fetiță adoptată, au ajuns la concluzia că nu se mai înțeleg. Cu toate acestea au decis să crească împreună fetița și să continue să fie părinți iubitori. Paula Selling este una dintre cele mai iubite și respectate artiste din România.

Cu toate acestea, gafa ei de laEurovision Moldova a făcut înconjurul internetului. Artista și-a cerut scuze, însă nu toată lumea pare dispusă să o asculte. Drept urmare sute de comentarii negative s-au strâns și la clipul ei, dar și la cei care o susțin. Artista a explicat că a fost o greșeală de înțelegere din partea ei și că nu a vrut să folosească un cuvânt rusesc.

