Un singur cuvânt, mii de comentarii. Paula Seling, în centrul unui scandal după finala Eurovision Moldova

Un moment din cadrul finalei naționale Eurovision Moldova 2026 a generat reacții ample în spațiul online, după ce artista Paula Seling, membră a juriului internațional, a felicitat publicul folosind expresia „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.

Incidentul a fost semnalat și relatat de Ziarul de Gardă, iar reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online.

Mesajul a fost rostit în direct, la finalul concursului, într-un context festiv, dedicat încheierii evenimentului Eurovision Moldova 2026.

Expresia utilizată de Paula Seling a fost percepută de o parte a publicului drept o alegere neinspirată a limbii, în condițiile în care limba oficială a Republicii Moldova este româna. Ulterior difuzării, mai mulți internauți au reacționat pe rețelele sociale, exprimându-și surprinderea față de formula folosită.

Printre reacțiile publice s-a numărat și mesajul transmis de Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Acesta a scris:

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Maladieţ!» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”.

Ziarul de Gardă a prezentat și alte reacții ale internauților, printre care: „Ca să înţelegem mai bine ce spune, Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Maladieţ, Moldova!»” sau „Maladieţul Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”.

Comentariile au fost distribuite și discutate pe diverse platforme de socializare, unde subiectul a generat dezbateri legate de limbă și context cultural.

Ulterior, Paula Seling a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, în care și-a cerut scuze public. Artista a explicat că folosirea expresiei nu a avut o intenție politică și nici nu a urmărit să jignească pe cineva.

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a declarat aceasta.

„Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. (…) Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie”, a mai spus artista.

Paula Seling a precizat că a auzit expresia în diferite contexte informale, în timpul colaborărilor cu muzicieni din Republica Moldova, și a preluat-o considerând-o o formă de apreciere.

În încheiere, Paula Seling și-a cerut scuze celor care s-au simțit ofensați și organizatorilor concursului.

„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios”, a transmis artista.