Vedete născute de Crăciun. Dublă sărbătoare în familia lor

Vedete care s-au născut de Crăciun. Pentru majoritatea oamenilor, 25 decembrie este sinonim cu cadouri, colinde și întâlniri cu familia. Pentru câteva vedete însă, Crăciunul înseamnă și o zi specială personală: ziua lor de naștere. De multe ori, acestea sunt nevoite să cânte sau să participe la evenimente de ziua lor de naștere.

Printre acestea se numără și Paula Seling, care s-a născut pe 25 decembrie 1978, la Baia Mare. De multe ori, artista a ales să își celebreze aniversarea chiar pe scenă, împărțind bucuria cu fanii săi.

Ricky Martin s-a născut 24 decembrie. Renumitul DJ și producător de muzică Armin van Buuren s-a născut pe 25 decembrie 1976. Armin a început să exploreze muzica electronică încă din adolescență, intrând în posesia primului său sampler la doar 14 ani. De atunci, a devenit un nume emblematic în muzica de club și festivaluri, inclusiv la Untold România.

Cunoscuta cântăreață britanică și membră a trupei Eurythmics, Annie Lennox, s-a născut pe 25 decembrie 1954. Lennox a marcat scena muzicală internațională cu hiturile pop-rock alături de partenerul său, Dave Stewart.

Actrița română, Rodica Negrea, parte din generația de aur a teatrului și cinematografiei, s-a născut tot de Crăciun. Ea a cucerit publicul prin rolurile sale memorabile, atât pe scenă, cât și pe marele ecran.

Și regizorul Lee Daniels, cu mai multe nominalizări la Oscar, s-a născut în Ajunul Crăciunului. Supermodelul danez Helena Christensen s-a născut pe 25 decembrie, chiar în ziua de Crăciun. Christensen a devenit faimoasă în anii ’90 și a rămas un nume de referință în lumea modei internaționale.

Stephenie Meyer, autoarea seriei „Twilight”, și celebrul prezentator american, Ryan Seacrest, s-au născut în Ajunul Crăciunului.

Pentru aceste personalități, Crăciunul nu este doar un moment de liniște și reflecție, ci și ocazia de a celebra încă un an din viața lor, alături de familie, prieteni și admiratori. Cei care sunt născuți în luna decembrie sunt zodia Săgetător (între 22 noiembrie - 21 decembrie) sau Capricorn (începând cu 22 decembrie - 19 ianuarie).