De unde vine expresia celebră „la Paștele cailor" și ce semnifică
Expresia „la Paștele cailor” este folosită frecvent în limba română pentru a desemna ceva ce nu se va întâmpla niciodată sau foarte târziu. Totul despre proveniența și semnificația ei.

Expresia „la Paștele cailor” în limbajul românesc

Expresia „la Paștele cailor” face parte din limbajul cotidian românesc, însă puțini cunosc exact originea și semnificația ei. De-a lungul timpului, oamenii au folosit-o pentru a sugera o dată incertă sau un eveniment care nu se va întâmpla niciodată.

În ciuda utilizării sale frecvente, rădăcinile expresiei rămân controversate și nu există o confirmare certă asupra apariției ei.

Paștele Cailor sau Ispasul - o sărbătoare tradițională

Un prim punct de plecare în cercetarea acestei expresii este sărbătoarea populară cunoscută sub numele de „Paștele Cailor” sau Ispasul. Aceasta este celebrată la 40 de zile după Paștele ortodox, în ziua Înălțării Domnului.

Trei cărți esențiale pentru biblioteca ta. De la misterul scandinav la istoria vie a României
Cine este generalul Muhoozi Kainerugaba și de ce este important în contextul conflictului din Orientul Mijlociu
Înălțarea Domnului

În tradiția populară românească, această zi reprezenta un moment special pentru cai, care nu erau folosiți la muncă și pentru care se făceau slujbe menite să le protejeze sănătatea. Totodată, sărbătoarea era prilej de târguri, unde oamenii se întâlneau și schimbau produse.

Originea fanariotă și semnificația expresiei

O altă ipoteză privind proveniența expresiei se leagă de perioada fanariotă. În acele vremuri, semnarea contractelor nu era o practică obișnuită, iar comercianții își promiteau livrarea sau plata mărfii „la Paștele Cailor”. Din cauza nerespectării acestor promisiuni, expresia a ajuns să fie asociată cu ideea de „niciodată” sau „foarte târziu”.

Indiferent de originea exactă, sensul expresiei a rămas același. Atunci când cineva spune că un eveniment se va întâmpla „la Paștele cailor”, se referă la faptul că acesta nu se va produce într-un viitor apropiat sau că momentul este incert. În limbajul popular, expresia are un caracter peiorativ, fiind folosită pentru a sublinia improbabilitatea unei acțiuni.

Cu ce mai poate fi înlocuită expresia „la Paștele cailor”

Există și alte expresii sinonime care transmit aceeași idee. Printre acestea se numără „Marți după Paști”, „Joi după Paști” sau „La Sfântu-Așteaptă”. Toate au în comun sensul de amânare indefinită sau imposibilitatea realizării unui eveniment.

Astfel, „la Paștele cailor” rămâne o expresie vie în cultura românească, cu rădăcini în tradiții vechi și în obiceiuri care au modelat modul de a vorbi al oamenilor de-a lungul secolelor.

14:19 - Ionel Ganea pierde definitiv procesul cu Poliția Rutieră. Ce consecințe produce sentința
14:17 - Drone suspecte, în spațiul aerian al Finlandei. Posibilă încălcare teritorială
14:12 - Cinci persoane au prinse între fiarele mașinilor într-un accident rutier din Cluj
14:09 - Ce plan are Donald Trump pentru Iran. Răspunsul pentru liderul de la Casa Albă a venit imediat. Live text
14:03 - Noile troleibuze electrice intră în circulație de luni. Schimbări importante în traseele STB
13:55 - De unde vine expresia celebră „la Paștele cailor” și ce semnifică

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
