Paștele Cailor. Când se sărbătorește și ce semnificație are expresia

Expresia românească „la Paştele Cailor” este folosită pentru a exprima ideea de "niciodată", dar puțini știu că această zi are o semnificație reală. Iată când se sărbătorește Paștele Cailor anul acesta și ce semnificație are cunoscuta expresie.

Când se sărbătorește

Paștele Cailor, cunoscut și sub numele de Înălțarea Domnului sau Ispas, este una dintre cele mai importante sărbători închinată lui Iisus Hristos. Această sărbătoare are loc în fiecare an la 40 de zile după Înviere și are o dată variabilă.

„Ispas ar fi asistat la Înălţarea Domnului şi la ridicarea sufletelor morţilor la cer. Întrucât ar fi fost un om vesel, credincioşii caută să fie şi ei bine dispuşi de ziua acestuia. Este prăznuit ca un adevărat sfânt sau patron al casei şi i se respectă ziua cu interdicţii severe de muncă în Muntenia, Moldova şi Oltenia”, spun specialiştii în Etnografie şi Folclor din cadrul Centrului Tradiţie şi Modernism din Ialomiţa, citați de Adevărul.

În acest an, sărbătoarea Învierii Domnului a avut loc pe 5 mai, iar Înălțarea Domnului va fi sărbătorită pe 13 iunie 2024.

Obiceiul Paștelui cailor își trage originile din Transilvania și este sărbătorit atunci când Paștele Ortodox și cel Catolic coincid. În trecut, dacă cele două sărbători nu coincideau, țăranii ortodocși împrumutau cai de la cei catolici și viceversa. Atunci când Paștele era sărbătorit în același timp, caii erau lăsați să se odihnească, marcând astfel Paștele Cailor.

Această sărbătoare reprezintă un prilej pentru desfășurarea de târguri și încheierea unor afaceri. În această zi, caii nu sunt folosiți, iar în trecut, în anumite regiuni, se oficiau slujbe religioase în scopul sănătății animalelor.

Ce înseamnă expresia „la Paștele Cailor”

Expresia „la Paștele Cailor” s-a integrat în limbajul cotidian, fiind utilizată pentru a indica un moment extrem de îndepărtat în timp sau chiar unul considerat imposibil de realizat. Această zicală pare să fie specifică culturii românești și nu se regăsește în alte culturi.

Potrivit dexonline.ro, expresia „la Paștele cailor” înseamnă niciodată, întrucât caii n-au o asemenea sărbătoare. Expresia, creată de popor, e echivalentă cu:

# „la calendele grecești” (în limba latină: ad calendas graecas). Expresia fusese atribuită de Suetoniu împăratului roman Augustus. Acesta ar fi afirmat despre cei răi-platnici că își achita datoriile ad calendas graecas, referire ironică la faptul ca grecii, spre deosebire de romani, nu aveau prima zi a lunii din calendar (numită calendae), zi obișnuită de restituire a datoriilor;

# „la Sfântu-Așteaptă”, deoarece acesta nu figurează în catastiful sfinților; # „moșii ăia verzi”, făcând referire la niște bătrâni tineri (ceea ce nu există).