Copiii nu primesc ce au nevoie de la părinți, spune părintele Necula

Părintele Constantin Necula a explicat la un podcast faptul că inclusiv modul în care sunt hrăniți copii este foarte important. Nu doar hrana fizică ci și cea spirituală își pun amprenta asupra lor.

Omul bisericii a explicat că unul dintre lucrurile pe care el le consideră greșite la educația copiilor are legătură cu dieta fizică, dar și cea emoțională. ”De când le-am umplut burta copiilor noștri li s-au înfundat urechile și le-a crescut nasul.

I-am învățat să își trăiască într-o intimitate falsă propria lor viață. Să știi că doar cu fața la caiet sau la perete ca să rezolvi temele nu înseamnă că ești în intimitate, înseamnă că ești învățat să fii scalvul unor spații foarte mici și foarte insalubre intelectual”, a explicat preotul.

Pe de altă parte, acesta a spus că cei mici trebuie să învețe alături de mame și bunici. Ele ar fi cele care ar trebui să susțină acest proces. ”Temele se fac cu mamele sau cu bunicile să te audă ele acolo cum citești la engleză, la română.

Mama care nu știa o iotă franceză ne asculta la franceză și noi eram convinși că știe perfect. Asta înseamnă să fii părinte. Să poți mima superioritatea necesară magnetizării copilului”, a mai spus părintele Necula.

Omul bisericii a mai explicat faptul că părinții sunt aceia care pun greșit presiune pe școală. Aceștia nu ar înțelege că dacă nu motivează copiii să se implice total în învățătură rezultatele nu vor fi cele scontate. ”Când vine câte o mamă așa pompaosă să facă ea scandal la școală eu am zis tuturor directorilor: dati-i o foaie și un pix să vedem dacă poate scrie.

Să știți că presiunea cea mai mare pe școală nu o pune nici ministerul, nici ministrul ci o pun părinții. Trebuie să muncești, școala nu e făcută pentru jumătăți de măsură, E ca în iubire, jumătate de măsură e moartea”, a argumentat acesta.