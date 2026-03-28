Copiii nu primesc ce au nevoie de la părinți, spune părintele Necula

Părintele Constantin Necula a explicat la un podcast faptul că inclusiv modul în care sunt hrăniți copii este foarte important. Nu doar hrana fizică ci și cea spirituală își pun amprenta asupra lor.

Părintele Necula despre copii

Omul bisericii a explicat că unul dintre lucrurile pe care el le consideră greșite la educația copiilor are legătură cu dieta fizică, dar și cea emoțională. ”De când le-am umplut burta copiilor noștri li s-au înfundat urechile și le-a crescut nasul.

I-am învățat să își trăiască într-o intimitate falsă propria lor viață. Să știi că doar cu fața la caiet sau la perete ca să rezolvi temele nu înseamnă că ești în intimitate, înseamnă că ești învățat să fii scalvul unor spații foarte mici și foarte insalubre intelectual”, a explicat preotul.

Cu cine se fac temele

Pe de altă parte, acesta a spus că cei mici trebuie să învețe alături de mame și bunici. Ele ar fi cele care ar trebui să susțină acest proces. ”Temele se fac cu mamele sau cu bunicile să te audă ele acolo cum citești la engleză, la română.

Cum l-ar fi forțat Maricel Păcuraru și Ninel Peia pe Makaveli să se retragă din cursa pentru PMB
O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
Mama care nu știa o iotă franceză ne asculta la franceză și noi eram convinși că știe perfect. Asta înseamnă să fii părinte. Să poți mima superioritatea necesară magnetizării copilului”, a mai spus părintele Necula.

Ce e de fapt școala

Omul bisericii a mai explicat faptul că părinții sunt aceia care pun greșit presiune pe școală. Aceștia nu ar înțelege că dacă nu motivează copiii să se implice total în învățătură rezultatele nu vor fi cele scontate. ”Când vine câte o mamă așa pompaosă să facă ea scandal la școală eu am zis tuturor directorilor: dati-i o foaie și un pix să vedem dacă poate scrie.

Să știți că presiunea cea mai mare pe școală nu o pune nici ministerul, nici ministrul ci o pun părinții. Trebuie să muncești, școala nu e făcută pentru jumătăți de măsură, E ca în iubire, jumătate de măsură e moartea”, a argumentat acesta.

23:26 - Cum l-ar fi forțat Maricel Păcuraru și Ninel Peia pe Makaveli să se retragă din cursa pentru PMB
23:13 - O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
23:04 - Cum îți dai seama din primele minute dacă o locuință are probleme ascunse
22:54 - O companie aeriană va introduce o nouă opțiune de confort pentru pasagerii de la clasa economică
22:40 - Zelenski cere Europei și lui Donald Trump două lucruri: arme nucleare și Ucraina în NATO
22:38 - Un obiect de la bordul ISS a stârnit mii de speculații online. Ce sunt, de fapt, tentaculele cu care era dotat

Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
