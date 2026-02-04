Film în care joacă un singur actor, succes neașteptat în box office-ul american. E pe locul al doilea

Un film realizat integral de o singură persoană a reușit să devină, surprinzător, al doilea cel mai vizionat titlu din cinematografele americane în weekendul său de lansare, demonstrând forța comunităților online dedicate creatorilor independenți, potrivit ilpost.it.

Filmul, intitulat Iron Lung, a atras atenția cineaștilor nu prin efecte speciale sau bugete uriașe, ci prin modul neconvențional în care a fost produs și distribuit.

Iron Lung a fost realizat cu un buget modest de 3 milioane de dolari, dar a generat încasări de aproape 18 milioane, depășind astfel mai multe producții cu bugete mult mai mari, inclusiv documentare și filme recente semnate de regizori celebri. Performanța filmului subliniază că succesul comercial nu mai depinde exclusiv de studiourile mari sau de campanii de promovare tradiționale.

Filmările au fost lansate fără marketing clasic și fără sprijinul unui distribuitor major. Inițial, Iron Lung urma să ruleze în aproximativ 50 de săli de cinema, dar în câteva săptămâni a ajuns în peste 3.000 de săli în SUA și Canada, plus 1.200 internațional.

Motorul acestei expansiuni rapide a fost comunitatea lui Markiplier, un popular youtuber, care a încurajat fanii să contacteze cinematografele pentru a cere proiecții locale. Distribuția a fost gestionată de compania independentă Centurion, iar cererile fanilor au determinat extinderea neașteptată a prezenței filmului pe marile ecrane.

Iron Lung se bazează pe un joc indie de supraviețuire lansat în 2022 de dezvoltatorul David Szymanski. Filmul urmărește un deținut aflat într-un mic submarin, în mijlocul unui ocean ostil, iar acțiunea se desfășoară aproape exclusiv în interiorul spațiului închis.

Markiplier joacă rolul principal, fiind prezent în majoritatea scenelor, iar tensiunea psihologică și atmosfera claustrofobă domină pelicula pe parcursul celor peste două ore de proiecție.

Markiplier, un creator crescut alături de public

Mark Edward Fischbach, cunoscut drept Markiplier, are 36 de ani și și-a început canalul de YouTube în 2012. Celebritatea i-a adus-o seria de videoclipuri „let’s play”, în special pe jocuri horror, cu un stil teatral și energic.

Markiplier a explicat succesul filmului prin relația de încredere construită în peste un deceniu cu audiența sa, care a urmărit evoluția sa de la clipuri amatoricești la un proiect cinematografic independent.

Drepturile pentru adaptarea jocului au fost obținute la finalul anului 2022, iar filmările au avut loc în 2023 într-un mic studio din Austin, Texas. Submarinul folosit în film a fost montat pe o platformă hidraulică pentru a simula mișcări violente și realiste. Postproducția a durat aproape doi ani, perioadă în care Markiplier a continuat să creeze conținut pentru YouTube și alte proiecte.

Deși reacțiile publicului au fost entuziaste, criticii au fost mai reticenți, mulți considerând filmul plictisitor, vizual limitat și prea lung. Unele recenzii au ironizat și exagerările sângeroase din anumite scene.

Cu toate acestea, Iron Lung demonstrează că în era digitală succesul unui film poate fi generat direct prin legătura dintre creator și comunitatea sa, fără a depinde de studiouri mari sau campanii de marketing sofisticate.