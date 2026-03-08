Trump trimite pe frontul din Iran sistemul Merops. Care sunt motivele din spatele deciziei. Live text

Statele Unite au decis să desfășoare în Orientul Mijlociu un nou sistem defensiv de înaltă tehnologie destinat combaterii dronelor de atac, pe fondul creșterii tensiunilor din regiune și al utilizării tot mai frecvente a dronelor de către Iran. Sistemul, numit Merops, a demonstrat deja rezultate semnificative pe frontul din Ucraina, unde ar fi reușit să doboare peste 1.000 de drone de tip Shahed, potrivit informațiilor publicate de Business Insider.

Decizia Washingtonului vine într-un context în care statele occidentale și aliații lor din regiunea Golfului Persic au fost nevoiți până acum să folosească sisteme de apărare antiaeriană extrem de costisitoare pentru a intercepta drone relativ ieftine. Sistemele Patriot sau THAAD utilizează rachete interceptoare care pot costa milioane de dolari, în timp ce dronele iraniene de tip Shahed au un cost estimat de aproximativ 20.000 de dolari.

Noul sistem Merops ar putea schimba semnificativ acest raport de costuri, oferind o soluție mult mai ieftină pentru neutralizarea amenințărilor aeriene de mică dimensiune.

Componenta principală a sistemului este o dronă interceptoare numită Surveyor, al cărei cost este estimat la aproximativ 15.000 de dolari. Spre deosebire de rachetele tradiționale, aceste drone pot fi recuperate și reutilizate dacă nu reușesc să își lovească ținta.

Dronele sunt echipate cu un sistem de parașută care permite recuperarea lor după misiune, ceea ce reduce semnificativ costurile operaționale ale sistemului.

Merops a fost dezvoltat în cadrul Project Eagle, o inițiativă finanțată de fostul director executiv al Google, Eric Schmidt. Sistemul este produs de compania Perennial Autonomy, specializată în tehnologii autonome și sisteme de apărare bazate pe inteligență artificială.

Una dintre caracteristicile importante ale sistemului este mobilitatea ridicată. Întregul echipament poate fi transportat și operat din spatele unei camionete de tip pickup, ceea ce permite desfășurarea rapidă în zonele unde există riscuri de atac cu drone.

Merops utilizează inteligență artificială pentru identificarea și interceptarea țintelor. Sistemul poate funcționa autonom, o caracteristică considerată esențială în situațiile în care comunicațiile prin satelit sau radio sunt perturbate sau blocate de adversari.

Dronele interceptoare Surveyor pot atinge viteze de peste 280 de kilometri pe oră, fiind capabile să intercepteze inclusiv drone cu propulsie prin jet.

Un alt avantaj al sistemului este simplitatea operării. Un echipaj complet este format din doar patru persoane, iar instruirea operatorilor poate fi realizată într-un interval de aproximativ două săptămâni.

Potrivit agenției de știri Mehr, ayatollahul Seyyed Mehdi Mirbagheri Shahroudi, reprezentantul poporului provinciei Semnan în cadrul Adunării Experților, a vorbit despre procesul de alegere a noului lider al Revoluției Islamice publicând un clip pe spațiul său cibernetic ETA.

Mirbagheri Shahroudi a considerat responsabilitatea experților în determinarea noii conduceri a țării ca fiind serioasă. „Experții au lucrat și lucrează serios și a fost emisă o opinie fermă și unanimă, dar în aceste circumstanțe dificile există și obstacole și, prin urmare, determinarea conducerii trebuie realizată cu suficientă precizie și acuratețe, astfel încât să nu fie contestată”, a spus acesta

Reprezentantul poporului provinciei Semnan în cadrul Adunării Experților a continuat: „Deși nu ar trebui să pierdem timpul, trebuie să fim și atenți, deoarece o decizie istorică importantă este pe cale să fie luată. Prin urmare, trebuie auzite cuvintele și trebuie acordată atenție. Deși s-au depus eforturi mari și experții nu au eșuat în determinarea conducerii, trebuie, de asemenea, să se desfășoare procesele.”

Mir Baqeri Shahroudi a declarat că s-a ajuns la o opinie aproape definitivă și s-a format o majoritate semnificativă, dar, în același timp, obstacolele din calea acestei lucrări trebuie înlăturate și sperăm că, cu harul Sfântului Profet (Pacea fie asupra lui!), această persoană va fi aleasă.

Adunarea Experților a făcut apel la public să caute știri din surse credibile și de încredere, fără a acorda atenție zvonurilor.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, afirmă că remarcile sale de ieri au fost „interpretate greșit de inamicul care încearcă să semene dezbinare cu vecinii”, relatează televiziunea de stat, după ce au fost percepute ca o decizie de suspendare a atacurilor asupra țărilor din Golf, în timp ce atacurile nu s-au oprit.

„S-a spus în repetate rânduri că suntem frați și trebuie să avem relații bune cu vecinii. Cu toate acestea, suntem forțați să ripostăm la atacuri, dar asta nu înseamnă că avem o dispută cu o țară [vecină] sau că vrem să-i supărăm poporul”, spune Pezeshkian.

Forțele de Apărare Israeliene anunță că mai multe avioane de vânătoare F-14 iraniene au fost distruse ieri în atacuri pe aeroportul din Isfahan.

Avioanele F-14 fabricate în SUA au fost furnizate Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979.

În plus, au fost afectate și sistemele de detectare și apărare care reprezentau un risc pentru aeronavele Forțelor Aeriene Israeliene.

Armata susține că distrugerea avioanelor F-14, împreună cu atacurile de vineri care au distrus 16 aeronave utilizate de Forța Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice pe Aeroportul Internațional Mehrabad din Teheran, fac parte din eforturile de consolidare a controlului Israelului asupra cerului Iranului.

Brațul armat al revoluției islamice, care a instaurat dictatura teocratică din Iran, spune că poate susține cel puțin o jumătate de an războiul cu Israelul și SUA, potrivit agenției Fars. Între timp, a noua noapte de război în Iran a continuat cu lovituri de ambele părți. Israelul anunță că cele patru valuri de rachete lansate de iranieni nu au făcut nicio victimă în țară.

Iranul poate purta un război intens împotriva Statelor Unite și Israelului timp de cel puțin șase luni, susțin Gardienii Revoluției într-un comunicat publicat de agenția de știri Fars.

„Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue un război intens de cel puțin 6 luni în ritmul actual al operațiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Ali Mohammad Naini, potrivit Fars.

Gărzile, forța de elită a Iranului, spun, de asemenea, că au vizat „peste 200” de locații legate de baze și instalații americane și israeliene din regiune.

După ce au fost raportate informații despre un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut, soldat cu moartea a cel puțin patru persoane, IDF declară că a efectuat un atac țintit asupra unor comandanți cheie ai Gărzilor Revoluționare din Iran, potrivit The Times of Israel.

Se precizează că țintele au fost membri ai Corpului Libanez al Forței Quds, brațul extrateritorial al IRGC, care „au acționat pentru a promova planuri teroriste împotriva Statului Israel și a cetățenilor săi de pe teritoriul libanez”.

Armata adaugă: „Regimul terorist iranian operează sistematic în rândul populațiilor civile atât din Iran, cât și din Liban, exploatând cinic locuitorii și folosindu-i ca scuturi umane pentru a-și atinge obiectivele teroriste”.

Se spune că a luat diverse măsuri pentru a minimiza riscul pentru civili, inclusiv utilizarea de arme de precizie și supraveghere aeriană.

Oficialii libanezi spun că atacul a ucis cel puțin patru persoane. Un fotograf AFP de la hotelul bombardat de pe malul mării a văzut geamuri sparte și daune grave aduse unei camere, în timp ce forțele de securitate au izolat zona.

De asemenea, zece persoane au fost rănite în atacul asupra zonei Raouche din Beirut, a declarat ministerul sănătății libanez într-un comunicat.