Arahidele prăjite ar putea influența sănătatea creierului

Un nou studiu publicat în Clinical Nutrition atrage atenția asupra unui aliment consumat frecvent, arahidele prăjite, care ar putea avea efecte pozitive asupra circulației sanguine cerebrale la adulți. Cercetarea, realizată pe un eșantion de participanți sănătoși, indică faptul că includerea regulată a acestei gustări în alimentație ar putea susține funcțiile cognitive prin îmbunătățirea irigării creierului, informează Fox News.

Cercetătorii de la Institutul NUTRIM al Centrului Medical Universitar Maastricht din Olanda au testat un aliment banal și accesibil pentru a afla dacă ar putea influența în mod vizibil funcționarea creierului odată cu înaintarea în vârstă.

Mai exact, cercetarea arată că aproximativ 60 de grame de arahide prăjite pe zi pot îmbunătăți circulația sângelui către creier și pot conduce la rezultate mai bune la testele de memorie verbală. Aceste concluzii mai sugerează că includerea arahidelor în alimentația zilnică ar putea avea un rol benefic în menținerea funcțiilor cognitive.

Echipa de cercetare a selectat 31 de adulți sănătoși, cu vârste între 60 și 75 de ani, pentru a evalua efectele consumului regulat de arahide asupra sănătății creierului. Participanții au trecut prin două etape distincte:

într-una au consumat, timp de 16 săptămâni, câte 60 de grame de arahide nesărate, prăjite cu tot cu coajă,

iar în cealaltă cercetătorii au eliminat complet arahidele din alimentație.

Ordinea acestor etape a fost stabilită aleatoriu, iar cele două perioade au fost separate printr-o pauză de opt săptămâni, menită să prevină suprapunerea efectelor.

Pe durata experimentului, specialiștii au monitorizat fluxul sanguin cerebral prin tehnici RMN avansate și au evaluat memoria participanților folosind teste cognitive standardizate.

La finalul perioadei în care voluntarii au consumat arahide, cercetătorii au observat o creștere totală de 3,6% a fluxului de sânge către creier. Mai mult, îmbunătățiri ușor mai pronunțate au fost consemnate în zona materiei cenușii, responsabilă pentru memorie, emoții și procese decizionale.

„Fluxul sanguin cerebral este un indicator fiziologic esențial, deoarece un aport adecvat de sânge susține sănătatea creierului”, a declarat autorul studiului, Peter Joris, profesor asociat al Departamentului de Nutriție și Științe ale Mișcării de la Centrul Medical Universitar Maastricht.

Peter Joris a precizat, de asemenea, că un consum constant de arahide nesărate „a îmbunătățit fluxul sanguin cerebral global: „Am descoperit că un consum pe termen lung de arahide nesărate, prăjite cu coajă, a îmbunătățit fluxul sanguin cerebral global, ceea ce sugerează o îmbunătățire generală a funcției vasculare cerebrale”.

Participanții incluși în studiu au înregistrat rezultate superioare la testele de memorie verbală, cu o creștere estimată la aproximativ 5,8%. În schimb, alte componente ale proceselor cognitive, precum funcția executivă sau viteza de reacție, nu au arătat progrese notabile, indică autorii.

Cercetătorii au observat și scăderi ușoare ale tensiunii arteriale sistolice și pulsului, semnalând posibile efecte pozitive mai largi asupra sănătății vasculare. Potrivit echipei de studiu, arahidele includ o serie de nutrienți cu rol în menținerea funcției vaselor de sânge: grăsimi nesaturate, proteine vegetale, fibre, polifenoli și anumiți aminoacizi.

„Alunele se remarcă prin conținutul ridicat de proteine vegetale și prin abundența de L-arginină, un aminoacid esențial pentru sănătatea vasculară”, a explicat Joris. „Sunt, totodată, o sursă importantă de grăsimi nesaturate și polifenoli, compuși cunoscuți pentru efectele benefice asupra funcției vasculare.”

Întrucât arahidele au fost consumate prăjite, cu tot cu coajă, participanții au beneficiat și de un aport suplimentar de antioxidanți. Mai mult, cercetătorii spun că această combinație de nutrienți ar putea sta la baza îmbunătățirilor observate în fluxul sanguin și în performanțele memoriei.

Studiul are câteva lipsuri destul de importante care îngreunează generalizarea concluziilor. În primul rând, cercetarea s-a bazat pe un număr redus de participanți, toți fiind adulți în vârstă și în general sănătoși. Această structură restrânsă a eșantionului lasă deschisă întrebarea dacă rezultatele s-ar menține în rândul unor grupuri mai numeroase, al persoanelor mai tinere sau al celor cu probleme de sănătate.

O altă limitare ține de tipul de produs analizat: voluntarii au consumat doar arahide nesărate, prăjite cu coajă, în aceeași cantitate zilnică. În acest context, cercetătorii subliniază că alte tipuri de arahide ori porții mai mici ar putea să nu genereze aceleași efecte.

Durata relativ scurtă a studiului, de doar câteva luni, nu permite stabilirea impactului pe termen lung, inclusiv asupra riscului de demență. În privința consumului zilnic, specialiștii în nutriție recomandă abordarea cu moderație, deoarece arahidele sunt bogate în calorii.

Variantele nesărate, ușor sărate, prăjite uscat sau crude sunt considerate opțiuni mai echilibrate, în timp ce sortimentele intens sărate sau prăjite în ulei ar trebui evitate. Pentru o alimentație echilibrată, porțiile de arahide trebuie integrate într-un meniu variat, alături de proteine sănătoase, legume, fructe și cereale integrale.