Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga

Real Madrid a terminat la egalitate, vineri seară, pe teren propriu, scor 1-1, în fața echipei Girona, într-un meci din etapa a 31-a a campionatului Spaniei, LaLiga.

Federico Valverde a deschis scorul în prima parte a meciului

Real Madrid a remizat vineri seară, pe teren propriu, cu echipa Girona, în meciul care a deschis etapa a 31-a din La Liga. Echipa pregătită de antrenorul Alvaro Arbeloa a controlat jocul în fața formației catalane, însă a înscris o singură dată, deși a avut peste 20 de ocazii de a marca.

Federico Valverde a deschis scorul la începutul reprizei secunde, cu un șut de la distanță. Gazzaniga a încercat să intervină, însă uruguayanul a trimis mingea cu putere, iar portarul oaspeților nu a reușit să o oprească. În minutul 62, Girona a egalat. Thomas Lemar, fost atacant el echipei Atletico Madrid, a primit mingea la marginea careului și a șutat în poartă.

Real Madrid - Girona, echipele de start

Real Madrid - jucători: Lunin - Carvajal (cpt.), Asencio, Eder Militao, R. Garcia - Valverde, Camavinga, Bellingham - B. Diaz, Mbappe, Vinicius; rezerve: Fran, Alaba, Ceballos, Fortea, G. Garcia, Guler, Huijsen, F. Mendy, Moran, Pitarch, Tchouameni, Yanez; antrenor: Alvaro Arbeloa.

Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
Girona - jucători: Gazzaniga - A. Martinez (cpt.), Frances, Vitor Reis, Moreno - Lemar, Witsel, Martin - Tsygankov, Echeverri, Ounahi; rezerve: Beltran, Blanco, Gil, Kourouma, Krapyvtsov, Lopez, Rincon, Roca, Ruiz, Stuani; antrenor: Michel Sanchez.

Echipele care vor juca sâmbătă în LaLiga

Sâmbătă sunt programate mai multe partide în LaLiga. Se joacă meciurile Real Sociedad - Deportivo Alaves, Elche - Valencia, FC Barcelona - Espanol și FC Sevilla - Atletico Madrid, potrivit programului stabilit.

Real Madrid se află pe locul 2 în clasament, cu 70 de puncte, la șase puncte în spatele liderului FC Barcelona, care are 30 de meciuri disputate până acum. Girona ocupă, în prezent, poziția a 12-a, cu 38 de puncte.

09:31 - Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
09:24 - Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga
09:17 - Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
09:10 - Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie
08:59 - Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post
08:52 - OpenAI oprește proiectul Stargate din Marea Britanie. Cât de tare s-a stricat relația SUA-Marea Britanie

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
