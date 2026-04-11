Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga

Real Madrid a remizat vineri seară, pe teren propriu, cu echipa Girona, în meciul care a deschis etapa a 31-a din La Liga. Echipa pregătită de antrenorul Alvaro Arbeloa a controlat jocul în fața formației catalane, însă a înscris o singură dată, deși a avut peste 20 de ocazii de a marca.

Federico Valverde a deschis scorul la începutul reprizei secunde, cu un șut de la distanță. Gazzaniga a încercat să intervină, însă uruguayanul a trimis mingea cu putere, iar portarul oaspeților nu a reușit să o oprească. În minutul 62, Girona a egalat. Thomas Lemar, fost atacant el echipei Atletico Madrid, a primit mingea la marginea careului și a șutat în poartă.

Real Madrid - jucători: Lunin - Carvajal (cpt.), Asencio, Eder Militao, R. Garcia - Valverde, Camavinga, Bellingham - B. Diaz, Mbappe, Vinicius; rezerve: Fran, Alaba, Ceballos, Fortea, G. Garcia, Guler, Huijsen, F. Mendy, Moran, Pitarch, Tchouameni, Yanez; antrenor: Alvaro Arbeloa.

Girona - jucători: Gazzaniga - A. Martinez (cpt.), Frances, Vitor Reis, Moreno - Lemar, Witsel, Martin - Tsygankov, Echeverri, Ounahi; rezerve: Beltran, Blanco, Gil, Kourouma, Krapyvtsov, Lopez, Rincon, Roca, Ruiz, Stuani; antrenor: Michel Sanchez.

Sâmbătă sunt programate mai multe partide în LaLiga. Se joacă meciurile Real Sociedad - Deportivo Alaves, Elche - Valencia, FC Barcelona - Espanol și FC Sevilla - Atletico Madrid, potrivit programului stabilit.

Real Madrid se află pe locul 2 în clasament, cu 70 de puncte, la șase puncte în spatele liderului FC Barcelona, care are 30 de meciuri disputate până acum. Girona ocupă, în prezent, poziția a 12-a, cu 38 de puncte.