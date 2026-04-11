Noi bilete pentru Cupa Mondială 2026, mult mai scumpe. FIFA a stabilit prețuri record pentru finală

FIFA a lansat noi categorii premium de bilete pentru Cupa Mondială 2026, cu prețuri care ajung până la 10.990 de dolari pentru finală și peste 4.000 de dolari pentru meciul de debut al SUA, relatează Associated Press.

FIFA a introdus noi niveluri de preț pentru biletele la Cupa Mondială 2026, extinzând oferta premium peste categoriile anunțate anterior. Noile opțiuni, denumite „categoria front 1” și „categoria front 2”, au apărut pe platforma oficială de vânzare fără o comunicare publică prealabilă.

Pentru meciul de deschidere al Statelor Unite împotriva Paraguayului, programat pe 12 iunie la Inglewood, California, prețul maxim pentru un loc din categoria superioară a crescut la 4.105 dolari. Cu o săptămână înainte, cel mai scump bilet disponibil pentru categoria 1 era de 2.735 de dolari.

În paralel, a fost introdusă și categoria „categoria front 2”, cu prețuri cuprinse între 1.940 și 2.330 de dolari pentru același meci.

În documentul publicat pe 9 septembrie privind „produsele și categoriile de bilete”, FIFA descria categoria 1 drept „cele mai scumpe locuri, situate în principal în zona inferioară a stadionului”. Categoria 2 era definită ca fiind „poziționată în afara zonelor din categoria 1, disponibilă atât în inelul inferior, cât și în cel superior”.

Apariția noilor niveluri sugerează că anumite locuri nu au fost incluse inițial în aceste categorii. FIFA, for condus de Gianni Infantino, nu a oferit, încă, un punct de vedere oficial.

Pentru meciul de debut al Canadei împotriva Bosniei și Herțegovinei, programat tot pe 12 iunie la Toronto, au fost puse în vânzare bilete „categoria front 1” la prețuri de până la 3.360 de dolari.

În faza optimilor de finală, pentru partidele găzduite la Philadelphia, au fost introduse bilete de până la 905 dolari în noile categorii.

Creșterile de preț au vizat și meciul final al competiției, programat pe 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey. Prețul maxim pentru un bilet a fost majorat la 10.990 de dolari, față de 8.680 de dolari în luna decembrie, când biletele au fost vândute după tragerea la sorți.

Categoria 2 pentru finală a ajuns la 7.380 de dolari, în creștere de la 5.575 de dolari, iar categoria 3 a fost listată la 5.785 de dolari, față de 4.185 de dolari anterior.

La momentul verificării platformei oficiale, nu mai erau disponibile bilete pentru finală.