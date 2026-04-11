Noi bilete pentru Cupa Mondială 2026, mult mai scumpe. FIFA a stabilit prețuri record pentru finală

Bilete mai scumpe la Cupa Mondială.
FIFA a lansat noi categorii premium de bilete pentru Cupa Mondială 2026, cu prețuri care ajung până la 10.990 de dolari pentru finală și peste 4.000 de dolari pentru meciul de debut al SUA, relatează Associated Press.

FIFA a majorat prețurile și extinde categoriile premium de bilete pentru Cupa Mondială 2026

FIFA a introdus noi niveluri de preț pentru biletele la Cupa Mondială 2026, extinzând oferta premium peste categoriile anunțate anterior. Noile opțiuni, denumite „categoria front 1” și „categoria front 2”, au apărut pe platforma oficială de vânzare fără o comunicare publică prealabilă.

Pentru meciul de deschidere al Statelor Unite împotriva Paraguayului, programat pe 12 iunie la Inglewood, California, prețul maxim pentru un loc din categoria superioară a crescut la 4.105 dolari. Cu o săptămână înainte, cel mai scump bilet disponibil pentru categoria 1 era de 2.735 de dolari.

În paralel, a fost introdusă și categoria „categoria front 2”, cu prețuri cuprinse între 1.940 și 2.330 de dolari pentru același meci.

Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
Definițiile oficiale ale categoriilor nu includ noile segmente premium

În documentul publicat pe 9 septembrie privind „produsele și categoriile de bilete”, FIFA descria categoria 1 drept „cele mai scumpe locuri, situate în principal în zona inferioară a stadionului”. Categoria 2 era definită ca fiind „poziționată în afara zonelor din categoria 1, disponibilă atât în inelul inferior, cât și în cel superior”.

Apariția noilor niveluri sugerează că anumite locuri nu au fost incluse inițial în aceste categorii. FIFA, for condus de Gianni Infantino, nu a oferit, încă, un punct de vedere oficial.

Prețuri ridicate și pentru alte meciuri, inclusiv fazele eliminatorii

Pentru meciul de debut al Canadei împotriva Bosniei și Herțegovinei, programat tot pe 12 iunie la Toronto, au fost puse în vânzare bilete „categoria front 1” la prețuri de până la 3.360 de dolari.

În faza optimilor de finală, pentru partidele găzduite la Philadelphia, au fost introduse bilete de până la 905 dolari în noile categorii.

FIFA, noi prețuri la bilete pentru Cupa Mondială. Finala ajunge la un preț maxim de aproape 11.000 de dolari

Creșterile de preț au vizat și meciul final al competiției, programat pe 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey. Prețul maxim pentru un bilet a fost majorat la 10.990 de dolari, față de 8.680 de dolari în luna decembrie, când biletele au fost vândute după tragerea la sorți.

Categoria 2 pentru finală a ajuns la 7.380 de dolari, în creștere de la 5.575 de dolari, iar categoria 3 a fost listată la 5.785 de dolari, față de 4.185 de dolari anterior.

La momentul verificării platformei oficiale, nu mai erau disponibile bilete pentru finală.

09:31 - Șefii băncilor americane, chemați de urgență la Washington. Un model AI dezvăluie riscuri cibernetice majore
09:24 - Real Madrid a remizat pe teren propriu cu Girona, scor 1-1, în etapa a 31-a din LaLiga
09:17 - Wi-Fi 7 promite viteze record, dar performanța reală rămâne limitată de condițiile din locuințe și de legile fizicii
09:10 - Ce program au mall-urile din București de Paște. AFI Cotroceni, orar special pe 12 aprilie
08:59 - Paste cu sos pesto, o rețetă delicioasă de post
08:52 - OpenAI oprește proiectul Stargate din Marea Britanie. Cât de tare s-a stricat relația SUA-Marea Britanie

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
