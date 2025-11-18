Cupa Mondială 2026, schimbări majore în acordarea vizelor SUA

Administrația Donald Trump a anunțat luni un nou mecanism menit să accelereze programarea interviurilor de viză pentru suporterii care vor călători în Statele Unite cu ocazia Cupei Mondiale FIFA 2026.

Inițiativa are ca scop gestionarea afluxului estimat de milioane de fani, într-un context fără precedent.

Sistemul, denumit FIFA Priority Appointment Scheduling System sau FIFA PASS, va oferi deținătorilor de bilete achiziționate direct de la FIFA posibilitatea de a programa interviuri accelerate la consulatele americane din întreaga lume.

Președintele Trump a declarat că a „direcționat administrația să facă tot ce este posibil pentru ca Cupa Mondială 2026 să fie un succes fără precedent”.

În același timp, acesta a încurajat pe cei care au achiziționat bilete să depună cererile de viză cât mai curând.

Deși accesul la un interviu prioritar va fi facilitat, posesia unui bilet nu garantează aprobarea vizei. Secretarul de Stat, Marco Rubio, a subliniat că verificările vor rămâne la fel ca pentru orice solicitant.

El a precizat:

„Garantăm o programare accelerată. Veți trece tot prin același proces de verificare ca oricine altcineva. Singura diferență este că vă mutăm mai sus în listă.”

Pentru a răspunde cererii crescânde, Departamentul de Stat a mobilizat peste 400 de ofițeri consulare suplimentari la ambasade și consulate, ceea ce în unele țări a dublat efectivul.

Rubio a mai spus că, în circa 80% din țările lumii, timpul de așteptare pentru un interviu de viză a scăzut sub 60 de zile.

Inițiativa FIFA PASS face parte dintr-o colaborare mai amplă între FIFA și White House Task Force pentru Cupa Mondială, o echipă instituțională dedicată organizării și logisticii turneului.

Consilierul principal al președintelui FIFA, Carlos Cordeiro, activează de asemenea în această task-force.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, prezent alături de Trump în Biroul Oval, a declarat:

„America salută lumea. Am spus mereu că va fi cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială FIFA din istorie – iar serviciul FIFA PASS este un exemplu foarte concret al acestui angajament.”

Conform datelor oferite de FIFA, între șase și șapte milioane de bilete ar putea fi vândute pentru acest turneu extins, cu 48 de echipe participante.

Pentru a susține afluxul de vizitatori, administrația americană a alocat resurse importante pentru securitate și infrastructură, iar suplimentarea personalului consular este parte esențială a acestui efort.

Mai mult, departamentul de stat precizează că inițiatorii ar trebui să aplice cât mai curând posibil pentru obținerea vizei.

Totodată, se menționează un impact economic estimat: potrivit FIFA, turneul ar genera aproximativ 30,5 miliarde de dolari și ar crea 185.000 de locuri de muncă full-time în Statele Unite.

Sistemul FIFA PASS intervine într-un context în care așteptările pentru vize turistice erau deja foarte mari.

În unele locuri, perioada de așteptare pentru un interviu depășea un an; de exemplu, la Bogotá se raportau timpi de așteptare de până la 677 de zile.

Această măsură este văzută ca o soluție practică pentru a facilita călătoria fanilor, dar organizatorii americani și FIFA subliniază că va exista un control riguros și că nu se va renunța la procedurile standard de securitate.