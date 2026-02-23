Întrebare provocatoare a unui jurnalist norvegian, replică pe măsură a lui Cristi Chivu, înainte de Inter - Bodo/Glimt: Oh, spui asta și râzi? Nimic nu e rușinos în fotbal

Cristi Chivu a prefațat returul dintre Inter și Bodo/Glimt, programat marți, de la ora 22:00, la Milano. Antrenorul român a vorbit despre șansele de calificare, absența lui Lautaro Martinez și, pe finalul conferinței, i-a oferit o replică pe măsură unui jurnalist norvegian, relatează tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu a susținut conferința de presă premergătoare partidei decisive dintre Inter și Bodo/Glimt. Meciul se joacă marți, de la ora 22:00, la Milano, iar formația italiană pornește cu un handicap de două goluri, după eșecul cu 1-3 din Norvegia.

Tehnicianul român a declarat că rezultatul din prima manșă confirmă nivelul adversarului și dificultatea dublei.

„Prima manșă ne-a arătat ceea ce știam deja, că nu va fi ușor. A trebuit să ne adaptăm cât de bine am putut, dar am făcut-o doar pe intermitențe. Știam că sunt puternici”, a spus Chivu.

Antrenorul a insistat asupra nevoii de echilibru și răbdare. A subliniat că partida poate ajunge în prelungiri sau la lovituri de departajare și că echipa nu trebuie să devină anxioasă în încercarea de a marca rapid.

„Nu trebuie să fim obsedați să marcăm devreme. Trebuie să gestionăm fiecare moment cât de bine putem”, a precizat el.

Cristian Chivu a vorbit despre starea grupului și despre mentalitatea construită în ultimele luni. A transmis că încrederea nu trebuie afectată de un rezultat negativ. „Nu trebuie să pierdem încrederea și stima de sine. Un meci sau o bătălie pierdută nu are nicio legătură cu asta. Ceea ce contează este să dai mereu totul”, a afirmat antrenorul.

El a descris fotbalul drept imprevizibil și a reiterat că partida durează 90 de minute, indiferent de momentele dificile care pot apărea pe parcurs. „Meciul durează 90 de minute, a primi un gol nu înseamnă nimic. Fotbalul este imprevizibil și știm că trebuie să dăm totul”, a declarat Chivu.

Tehnicianul a evidențiat și valoarea individuală a jucătorilor săi, considerând că aceasta poate face diferența în retur.

În contextul accidentării suferite în tur, căpitanul echipei, Lautaro Martinez, nu va fi disponibil pentru confruntarea de la Milano. Chivu a explicat că responsabilitatea este împărțită în vestiar și că echipa dispune de mai mulți lideri.

„Avem mulți lideri și toți se simt responsabili, au făcut-o încă de la începutul sezonului. Știu că contribuția lor este crucială. Avem dorință, foame și, de asemenea, umilință. Sperăm să continuăm așa”, a declarat antrenorul.

Un moment tensionat a apărut în finalul conferinței, când un jurnalist norvegian a întrebat dacă ar fi o rușine pentru Inter să fie eliminată din Liga Campionilor de o echipă considerată mai mică.

Replica lui Chivu a fost directă. „Oh, spui asta și râzi? Bravo ție! Nimic nu e rușinos în fotbal. Trebuie să îți respecți orice adversar. Nu le arăți respectul cuvenit când spui asta”, a răspuns el.

Antrenorul a reafirmat aprecierea pentru formația norvegiană, menționând că aceasta a demonstrat nivel ridicat în fața unor adversari importanți și că avantajul din tur nu garantează nimic la retur. „Noi, pe de altă parte, îi respectăm pe cei de la Bodo. Îi felicităm, au demonstrat ce pot în fața unor echipe mari. Nu ne este rușine, chiar îi felicităm pentru meciul tur”, a declarat Chivu.