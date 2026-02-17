ANAF scoate la licitație colecția de tablouri confiscată de la Darius Vâlcov. Care sunt prețurile de pornire

ANAF organizează o licitație pentru mai multe tablouri care au aparținut fostului ministru Darius Vâlcov, inclusiv lucrări semnate de Pablo Picasso și Nicolae Grigorescu. Care sunt prețurile de pornire ale operelor de artă, potrivit ziare.com.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Craiova a lansat procedura de valorificare a unor opere de artă care au aparținut lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina și ex-ministru al Finanțelor.

Decizia are la bază o hotărâre penală definitivă prin care Vâlcov a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, în cazul cunoscut sub numele de „Dosarul Tablourilor”.

Evenimentul este organizat de casa de licitații Artmark, conform legislației privind patrimoniul cultural și regulilor fiscale. Publicul poate viziona expoziția dedicată și participa la licitație atât în sală, cât și online, în condiții de transparență egală.

Printre operele scoase la vânzare se numără o lucrare de Pablo Picasso, intitulată „Scenă de coridă”, realizată în 1959 în tuș pe hârtie. Opera este semnată, datată și dedicată unui prieten al artistului, iar prețul de pornire este de 8.000 de euro. Aceasta reprezintă prima lucrare originală de Picasso, care nu este multiplu, scoasă vreodată la licitație în România.

Licitația include și o pictură de Victor Brauner, „La relation”, din 1952, un ulei de mari dimensiuni realizat în perioada de maturitate a artistului. Prețul de pornire este de 50.000 de euro. Lucrarea a fost anterior prezentată în expoziții și licitații importante din Franța și Marea Britanie.

De asemenea, publicul poate licita două schițe rare inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu”, ambele datând din 1956, cu prețuri de pornire de 500 de euro fiecare. Aceste lucrări sunt considerate schițe rare de circulație internațională.

Licitația cuprinde și două pânze semnate de Nicolae Grigorescu, cu tematica carului cu boi, recurentă în opera sa. „Car cu boi, pe cale de dimineață” are un preț de pornire de 40.000 de euro, iar „Car cu boi, la asfințit”, extrem de rară datorită tratării nocturne, pornește de la 50.000 de euro.

Aceste lucrări reprezintă unele dintre cele mai importante exemple ale artistului român și sunt așteptate cu interes în cadrul licitației.