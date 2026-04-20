Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o locuință. Scurt ghid în domeniu

Există câteva aspecte de care trebuie să țineți cont și pe care ar fi bine să le verificați atunci când cumpărați o casă. ANPC a făcut un mic ghid în acest domeniu.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este verificarea extrasului de carte funciară. Asta pentru a vedea dacă există ipoteci, interdicții sau litigii. Acest lucru este făcut și de către notarul public la care veți încheia actele. Teoretic tot el ar trebui să verifice dacă acel contract conține clauze abuzive și se asigură că părțile se înțeleg cu privire la conținutul documentelor și efectele lor.

El este cel care trebuie să verifice registrele publice relevante și documentele administrative necesare. Mai ales că actele autentice notariale au forță juridică sporită și pot constitui titlu executoriu.

În ceea ce privește antecontractul, acesta trebuie să conțină: prețul, avansul, termenul contractului final, utilități și situația juridică a imobilului. Acesta trenuie încheiat în formă autentică și notat în cartea funciară.

Atunci când se va încheia contractul trebuie verificată legalitatea construcției, mai exact existența autorizației de construire. Prețul trebuie menționat clar. Care este avansul și care este valoarea totală a imobilului. De asemenea și moneda în care se va face plata trebuie de asemenea menționată.

Atenție și la termenele pentru garanții, pentru că acestea diferă de la caz la caz. Așadar garanția pentru buna execuție este de trei ani. În ceea ce privește viciile ascunse, aici vorbim despre 10 ani pentru vicii ascunse.

Iar bunurile incluse vor avea termen de garanție de 2 ani. Iar prețul locuinței nu va include și multe alte cheltuieli cum ar fi onorariile notariale, dar și alte taxe. Este util ca în cazul în care vânzătorul nu își respectă obligațiile în contract să fie inclusă clauză de restituire a avansului.