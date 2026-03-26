Ce soluții a identificat Guvernul, după valul de sesizări privind cartea electronică de identitate

În urma sesizărilor legate de noua Carte Electronică de Identitate, care nu mai include adresa de domiciliu, deși aceasta este în continuare solicitată de bănci, notariate și instituții publice, Guvernul a prezentat soluțiile identificate până acum. După discuțiile cu reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, s-a decis ca, din 25 martie, funcționarii serviciilor publice comunitare să verifice direct datele de stare civilă ale solicitanților.

Guvernul a anunţat, joi, pe platforma fara-hartie.gov.ro, primele rezultate concrete ale procesului de debirocratizare, la mai puţin de 30 de zile de la lansare. Pentru început, autorităţile au analizat sesizările din categoria „Paşaport şi Carte de Identitate”, una dintre cele mai raportate pe platformă, cu peste 300 de sesizări.

În prezent, autoritățile lucrează la soluții pentru principalele 21 de probleme semnalate de cetăţeni pe această platformă, număr dublu faţă de obiectivul asumat inițial.

Pe baza sesizărilor primite, echipa vicepremierului Oana Gheorghiu, cu sprijinul CERB (Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocrației), a inițiat discuții cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, principalul actor instituţional responsabil de procedurile semnalate.

„Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din ţară, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica el însuşi datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, a explicat Guvernul.

Potrivit sursei citate, pentru problema adeverinţei de domiciliu, soluţiile avansează diferit, de la o instituţie la alta: băncile au primit deja acces tehnic la baza de date a evidenţei persoanelor şi nu mai cer adeverinţa, iar pentru notari se testează un mecanism similar, aflat într-o fază avansată.

În ceea ce priveşte extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare prevede ca funcţionarii să verifice direct sistemul ANCPI, iar documentul generat automat este considerat dovadă suficientă. Doar dacă sistemul nu funcţionează poate fi cerut actul de proprietate.

„Serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile tehnice şi juridice pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu" de la distanţă, în mediu electronic”, a transmis Guvernul.

Printre problemele semnalate de cetățeni s-au numărat:

La fiecare reînnoire a actului de identitate, adulţilor li se cere certificatul de naştere, deşi documentul a fost deja depus şi înregistrat la prima emitere şi nu se modifică în timp.

Cetăţenii divorţaţi trebuie să prezinte hotărârea de divorţ în original la fiecare schimbare a actului de identitate, inclusiv după zeci de ani de la pronunţare, deşi documentul a fost deja depus anterior.

Cetăţenii căsătoriţi trebuie să prezinte certificatul de căsătorie la fiecare reînnoire a actului de identitate, chiar şi atunci când nu au intervenit modificări de nume sau de stare civilă.

Cetăţenii care nu sunt proprietarii locuinţei la care îşi stabilesc domiciliul trebuie să aducă proprietarul la ghişeu, chiar dacă acesta este în vârstă, bolnav sau locuieşte în altă localitate.

Programul ghişeelor de evidenţă a persoanelor, de regulă între orele 8:00 şi 16:00, nu este accesibil pentru cei care au un program de lucru standard, aceştia fiind nevoiţi să îşi ia zile de concediu pentru proceduri administrative.

La emiterea unui nou CEI, seria şi numărul actului se schimbă, ceea ce a provocat blocaje în relaţia cu băncile, care nu recunoşteau sau nu puteau actualiza automat noul document de identitate.

Schimbarea domiciliului pe Cartea Electronică de Identitate presupune prezentarea la ghişeu cu un dosar complet de documente.

Potrivit Executivului, progresul problemelor aflate în lucru poate fi urmărit transparent pe pagina fara-hartie.gov.ro/lucru.

„Sesizările cetăţenilor nu sunt reclamaţii în van, sunt date. Iar datele schimbă lucruri. Ceea ce am reuşit în mai puţin de 30 de zile arată că, atunci când cetăţenii şi instituţiile lucrează împreună pe baza unor informaţii concrete, birocraţia poate fi redusă uşor şi vizibil”, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Guvernul îi încurajează pe cetăţeni să îşi facă în continuare Cartea Electronică de Identitate, întrucât este „un document modern, cu avantaje concrete”.

Printre beneficii menționate se numără:

Are formatul unui card bancar şi încape în orice portofel;

Poate fi eliberat opţional de la vârsta de 0 ani şi este recunoscut ca document de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene, în Spaţiul Schengen şi în statele terţe care îl recunosc - o alternativă mai rapidă şi mai accesibilă decât paşaportul;

Este un document cu nivel înalt de securitate, conform standardelor europene, cu elemente avansate de protecţie împotriva falsificării;

„Programările se fac exclusiv online, pe platforma hub.mai.gov.ro. Platforma fara-hartie.gov.ro rămâne deschisă pentru sesizări. Fiecare problemă semnalată contribuie la construirea unei administraţii publice mai simple, mai rapide şi mai apropiate de cetăţean”, a explicat Guvernul.