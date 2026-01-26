Apune era apartamentelor vândute pe vorbe. Guvernul schimbă regulile jocului în imobiliare. Ce vor face dezvoltatorii

Guvernul României pregătește o schimbare semnificativă pentru piața imobiliară. Conform unui plan conturat de Ministerul Economiei împreună cu ANPC, dezvoltatorii vor fi obligați prin lege să furnizeze cumpărătorilor informații clare, scrise și verificabile despre locuințele pe care le vând, înainte de semnarea oricărui document juridic, fie că este vorba despre rezervare, antecontract sau contract de vânzare-cumpărare. Alexandru Stănescu, un dezvoltator imobiliar din Brașov, a explicat pentru EVZ că măsura ar trebui să fie primită cu deschidere în rândul celor din domeniu.

În prezent, inițiativa se află în dezbatere publică. Scopul acesteia este să pună capăt situațiilor în care românii cumpără „din broșură” un apartament și descoperă ulterior că locuința nu corespunde prezentării inițiale.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat că scopul măsurii este ca, indiferent de cât de mare sau mic este avansul plătit, contractul să fie corect și complet, iar cumpărătorii să ia decizia de achiziție pe baza unor documente reale, nu a unor simple promisiuni.

Autoritățile au constatat o creștere a sesizărilor privind neconcordanțele dintre ofertele prezentate clienților și locuințele efectiv livrate, în special în ceea ce privește finisajele și dotările.

În prezent, dezvoltatorii nu sunt obligați să le ofere cumpărătorilor o fișă tehnică standardizată. De cele mai multe ori, informațiile despre locuință ajung la clienți prin pliante sau discuții verbale, greu de verificat ulterior. Această lipsă de claritate creează un dezechilibru între dezvoltator și cumpărător, ceea ce poate duce la decizii greșite, pierderi financiare sau conflicte.

Noua reglementare introduce obligativitatea întocmirii unei „fișe de informare a consumatorului”, care va deveni parte integrantă din contract și va trebui semnată de ambele părți.

Documentul va conține detalii exacte despre locuință, inclusiv lista dotărilor și finisajelor standard, opțiunile suplimentare contra cost, specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență și instalații, denumirea furnizorilor și producătorilor, precum și referințe la documentația tehnică oficială care a stat la baza autorizației de construire.

Concret, fișa tehnică va îi va oferi cumpărătorului un „buletin tehnic” al locuinței. Nu va mai fi suficient ca dezvoltatorul să promită „finisaje premium” sau „materiale de calitate”. Vor fi specificate tipul pardoselilor, faianța, tâmplăria, obiectele sanitare, corpurile de iluminat, aparatele de încălzire și răcire, sistemul de ventilație, precum și numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor.

Documentul va fi prezentat și acceptat de cumpărător înainte de semnarea oricărui contract. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar ANPC va monitoriza respectarea legii.

Deși măsura nu a intrat în vigoare, unii dezvoltatorii susțin că nu au vândut niciun apartament fără a le furniza clienților toate detaliile legate de construcție, finisaje, materiale.

Alexandru Stănescu, un dezvoltator imobiliar din Brașov, spune că această schimbare nu este în dezavantajul celor din sectorul în care își desfășoară activitatea.

„Noi am avut întotdeauna fișa tehnică pe care o atașam promisiunii de vânzare-cumpărare. E o fișă tehnică destul de detaliată. Noi nu am avut astfel de probleme. Cum le-am prezentat apartamentele clienților, așa le-am și făcut. E o schimbare bună și nu e în dezavantajul nimănui, e o chestiune de transparență și de bun simț. Într-adevăr, pe o piață oscilantă, unde prețurile materialelor de construcții cresc, probabil dezvoltatorii mai făceau ajustări din calitatea materialelor și finisajelor. Nu ar trebui să iasă nimeni în pierdere în urma acestei schimbări”, a declarat acesta pentru EVZ.

Autoritățile subliniază că noile reguli vor permite compararea corectă a ofertelor diferiților dezvoltatori și vor oferi claritate privind ceea ce se include în prețul de bază și ce este opțional. Potrivit ministrului Darău, impactul financiar pentru dezvoltatori este minim, costurile fiind limitate la elaborarea și furnizarea fișei de informare pe baza datelor deja existente.

Pentru cumpărători, schimbarea nu implică alte costuri suplimentare, ci doar mai multă transparență și siguranță juridică.

„Mesajul meu va fi întotdeauna către oameni să citească foarte atent la ce se angajează pentru 20-30 de ani. Ceea ce încercăm să asigurăm noi este că acest contract pe care îl vor citi va conține și această fișă tehnică privind specificațiile”, a adăugat ministrul Economiei.