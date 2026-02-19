Revolta membrilor AUR. George Simion a promovat-o în partid pe „Inchiziția Vaccinării”. Alexandra Păcuraru, fata patronului penal de la Realitatea Plus

Mișcare halucinantă în tabăra suveraniștilor, care provoacă revolta membrilor. George Simion pare decis să își dinamiteze propriul bazin electoral într-un gest de o evidentă obediență față de patronul penal de la Realitatea Plus, Maricel Păcuraru. Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea PLUS și una dintre cele mai vocale susținătoare ale restricțiilor din pandemie, a fost unsă vicepreședinte AUR pe zona Dobrogea.

Decizia este catalogată simpatizanții partidului drept o „sinucidere politică”. Cum a fost posibil ca partidul care a crescut în sondaje tocmai prin lupta împotriva certificatului verde să o primească cu brațele deschise chiar pe cea care interzicea accesul nevaccinaților în platoul emisiunii sale?

Dată afară de Maricel Păcuraru, tatăl ei, de la Realitatea PLUS, Alexandra Păcuraru a avut o izbucnire violentă la adresa Ancăi Alexandrescu, realizatoarea care i-a luat locul. Un scandal memorabil la vremea lui. Acum pare că s-au împăcat, sau fata a acceptat noua situație din familie.

Într-o conferință de presă organizată la Constanța, care a durat aproape o oră, Alexandra Păcuraru a fost prezentată oficial în noua funcție, flancată de liderii locali ai partidului. În cele șase minute în care a luat cuvântul, noua achiziție a AUR a epatat prin discursuri populiste, citând din Ioan Gură de Aur și vorbind despre cum „Dumnezeu ne vrea uniți”.

„Nu mai suntem demni în țara noastră, vreau să schimb treaba asta”, a clamat Păcuraru, uitând subit că în urmă cu doar doi ani ea era cea care împărțea românii în „buni” și „răi” pe criterii medicale.

Ceea ce a șocat însă membrii AUR a fost lipsa oricărei urme de regret. Alexandra Păcuraru nu a scos niciun cuvânt, nicio scuză pentru perioada 2021, când titra pe burtieră: „Emisiune liberă de nevaccinați”. La acea vreme, actuala vicepreședintă AUR îi amenința direct pe parlamentarii lui Simion că îi va demasca public dacă s-au vaccinat pe ascuns.

Intrarea Alexandrei Păcuraru în AUR este văzută de unii membrii AUR ca o palmă dată miilor de români care au ieșit în stradă în decembrie 2021, la protestele organizate de George Simion împotriva certificatului verde. Pe atunci, AUR era singurul partid care se opunea vehement segregării sociale, în timp ce Păcuraru era vârful de lance al curentului pro-restricții din media.

Surse din mediul online și foști susținători ai partidului se întreabă retoric: Este o mutare pur financiară sau o strategie de auto-sabotare?

“Zeci de mii de euro pe lună sunt scurși de la paridul lui George Simion către patronul penal de la Realitatea Plus. Acest flux de bani continuă chiar după ce, în campania electorală, Maricel Păcuraru și copiii săi, pe care îi are ca acționari prin toate firmele sale, au primit 5 milioane de la AUR, iar într-o singură zi a fost atinsă și culmea acestor plăți, 450 de mii de euro pentru o singură emisiune a Ancăi Alexandrescu”, scria România TV.

După scandalul caselor de 35.000 de euro și declarațiile controversate despre legionari sau autism, aducerea Alexandrei Păcuraru pare să fie cireașa de pe coliva renașterii AUR.

Într-un moment de sinceritate involuntară din timpul conferinței, Alexandra Păcuraru a declarat: „Am intrat în AUR pentru că a demonstrat că este un partid care a dovedit că nu își dorește puterea cu orice preț”.

Cei care comentau postarea au râs de gafă, speculând că această declarație ar putea ascunde adevărul crud: prin astfel de mutări inexplicabile, AUR dovedește nu doar că nu vrea puterea, dar că face tot posibilul să se împiedice singur.