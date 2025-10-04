Politica

Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel PăcuraruDan Andronic. Sursa foto: Arhiva EVZ
Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a explicat, pe pagina sa de TikTok, că proprietarul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, utilizează postul de televiziune pentru obținerea de profit și consolidarea influenței politice.  Jurnalistul a precizat că Păcuraru are un dosar penal din 2015, care după multiple amânări, se află în prezent la Camera Preliminară.

Dan Andronic despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat că patronul televiziunii Realitatea TV, Maricel Păcuraru, se află într-un dosar penal aflat pe rolul tribunalului încă din 2015.

„ Maricel Păcurare are un dosar penal care a intrat pe rolul tribunalului în 2015 și, în 2025, după zece ani și 70–80 de amânări, se află abia la Camera Preliminară”, a declarat jurnalistul pe contul său de Tiktok.

Potrivit acestuia, după aproximativ zece ani și peste 70 de amânări, dosarul se găsește în prezent la Camera Preliminară. Dan Andronic a subliniat că procedurile judiciare au fost amânate în mod repetat, ceea ce a întârziat semnificativ parcursul cauzei.

Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie

De asemenea, Dan Andronic a precizat că, Păcuraru ar beneficia de susținere din partea unor structuri ale statului paralel, similar cu situații anterioare semnalate în cazul lui Florian Coldea.

Jurnalistul Dan Andronic despre poziționarea Realitatea TV în raport cu mesajele Kremlinului

Jurnalistul Dan Andronic a declarat, pe pagina sa de TikTok, că direcția editorială a televiziunii Realitatea TV, condusă de Maricel Păcuraru, coincide cu retorica promovată de Vladimir Putin. În opinia sa, poziționarea televiziunii în sprijinul lui Călin Georgescu reflectă o paralelă cu mesajele recente venite din partea Kremlinului.

Maricel Păcuraru

Sursa foto: Captură de ecran Facebook

Andronic a precizat că această aliniere editorială nu reprezintă o surpriză, având în vedere acțiunile anterioare ale postului și declarațiile publice făcute de conducerea acestuia.

Maricel Păcuraru l-ar sprijini financiar pe Cristian Rizea

Influencerul Makaveli a afirmat că fostul deputat Cristian Rizea ar primi sprijin financiar din partea patronului Realitatea TV, Maricel Păcuraru, și a unui om politic, pentru a viza anumite persoane publice. Potrivit declarațiilor sale, Rizea ar fi folosit resursele puse la dispoziție pentru a derula acțiuni de denigrare, iar Makaveli a promis că va prezenta probe, dacă va fi solicitat de autorități sau părțile implicate.

, Makaveli a menționat că apartamentul și autoturismul utilizate de Rizea ar fi fost închiriate de Păcuraru și de un politician, pentru a-i permite fostului deputat să-și desfășoare activitățile. Influencerul a comentat că această susținere ar servi scopurilor de atac la adresa unor persoane publice.

