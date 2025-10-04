Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a explicat, pe pagina sa de TikTok, că proprietarul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, utilizează postul de televiziune pentru obținerea de profit și consolidarea influenței politice. Jurnalistul a precizat că Păcuraru are un dosar penal din 2015, care după multiple amânări, se află în prezent la Camera Preliminară.

„ Maricel Păcurare are un dosar penal care a intrat pe rolul tribunalului în 2015 și, în 2025, după zece ani și 70–80 de amânări, se află abia la Camera Preliminară”, a declarat jurnalistul pe contul său de Tiktok.

Potrivit acestuia, după aproximativ zece ani și peste 70 de amânări, dosarul se găsește în prezent la Camera Preliminară. Dan Andronic a subliniat că procedurile judiciare au fost amânate în mod repetat, ceea ce a întârziat semnificativ parcursul cauzei.

De asemenea, Dan Andronic a precizat că, Păcuraru ar beneficia de susținere din partea unor structuri ale statului paralel, similar cu situații anterioare semnalate în cazul lui Florian Coldea.

Jurnalistul Dan Andronic a declarat, pe pagina sa de TikTok, că direcția editorială a televiziunii Realitatea TV, condusă de Maricel Păcuraru, coincide cu retorica promovată de Vladimir Putin. În opinia sa, poziționarea televiziunii în sprijinul lui Călin Georgescu reflectă o paralelă cu mesajele recente venite din partea Kremlinului.

Andronic a precizat că această aliniere editorială nu reprezintă o surpriză, având în vedere acțiunile anterioare ale postului și declarațiile publice făcute de conducerea acestuia.

Influencerul Makaveli a afirmat că fostul deputat Cristian Rizea ar primi sprijin financiar din partea patronului Realitatea TV, Maricel Păcuraru, și a unui om politic, pentru a viza anumite persoane publice. Potrivit declarațiilor sale, Rizea ar fi folosit resursele puse la dispoziție pentru a derula acțiuni de denigrare, iar Makaveli a promis că va prezenta probe, dacă va fi solicitat de autorități sau părțile implicate.

, Makaveli a menționat că apartamentul și autoturismul utilizate de Rizea ar fi fost închiriate de Păcuraru și de un politician, pentru a-i permite fostului deputat să-și desfășoare activitățile. Influencerul a comentat că această susținere ar servi scopurilor de atac la adresa unor persoane publice.