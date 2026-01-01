Hidroelectrica amână emiterea facturilor în ianuarie. Care este explicația companiei

La începutul anului viitor, clienții Hidroelectrica nu vor primi facturile la fel ca de obicei. Furnizorul anunță o pauză temporară în procesul de facturare, măsură legată de lucrările pe care le derulează la propria infrastructură informatică. Compania, care deservește peste un milion de consumatori, precizează că decizia are legătură cu un amplu proces de modernizare.

Potrivit anunțului oficial, măsura ține de „un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date”, programat între 1 și 20 ianuarie 2026.

Se mizează ca, odată finalizat, noul sistem să aducă operațiuni mai sigure și mai rapide. Totodată, ar trebui să faciliteze relația cu utilizatorii și să ofere mai multă transparență în ceea ce privește soldurile și plățile, prin funcționalități digitale mai bine adaptate nevoilor actuale.

În intervalul anunțat, unele procese interne nu vor putea fi derulate. Emiterea și corectarea facturilor vor fi suspendate, la fel și reconcilierea soldurilor sau operațiunile care implică acces la bazele de date.

În plus, plățile făcute prin alte metode decât aplicația iHidro — precum transferurile bancare — în perioada 1–15 ianuarie, vor apărea în conturile clienților doar după finalizarea migrării, „începând cu 15 ianuarie 2026”, fără ca drepturile contractuale să fie afectate.

Deși sistemele de facturare sunt în lucru, activitatea de relaționare cu publicul se desfășoară normal. Compania rămâne disponibilă prin canalele consacrate: formularul online, adresele de e-mail și Call Center-ul.

Hidroelectrica insistă asupra faptului că investițiile în IT sunt gândite pentru beneficiul direct al clienților, astfel încât serviciile să fie mai moderne și mai sigure. În același timp, compania le mulțumește celor afectați pentru răbdare și dă asigurări că trecerea către noul sistem este gestionată astfel încât impactul asupra activităților curente să fie cât mai redus.