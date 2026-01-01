Social

Hidroelectrica amână emiterea facturilor în ianuarie. Care este explicația companiei

Comentează știrea
Hidroelectrica amână emiterea facturilor în ianuarie. Care este explicația companieiHidroelectrica. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Din cuprinsul articolului

La începutul anului viitor, clienții Hidroelectrica nu vor primi facturile la fel ca de obicei. Furnizorul anunță o pauză temporară în procesul de facturare, măsură legată de lucrările pe care le derulează la propria infrastructură informatică. Compania, care deservește peste un milion de consumatori, precizează că decizia are legătură cu un amplu proces de modernizare.

Hidroelectrica, proiect de digitalizare și migrare a datelor

Potrivit anunțului oficial, măsura ține de „un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date”, programat între 1 și 20 ianuarie 2026.

Se mizează ca, odată finalizat, noul sistem să aducă operațiuni mai sigure și mai rapide. Totodată, ar trebui să faciliteze relația cu utilizatorii și să ofere mai multă transparență în ceea ce privește soldurile și plățile, prin funcționalități digitale mai bine adaptate nevoilor actuale.

energie electrică,

Energie electrică, panou. Sursa foto: Pixabay

Ce activități sunt oprite pe perioada lucrărilor

În intervalul anunțat, unele procese interne nu vor putea fi derulate. Emiterea și corectarea facturilor vor fi suspendate, la fel și reconcilierea soldurilor sau operațiunile care implică acces la bazele de date.

Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor

În plus, plățile făcute prin alte metode decât aplicația iHidro — precum transferurile bancare — în perioada 1–15 ianuarie, vor apărea în conturile clienților doar după finalizarea migrării, „începând cu 15 ianuarie 2026”, fără ca drepturile contractuale să fie afectate.

Cum pot lua legătura clienții cu Hidroelectrica

Deși sistemele de facturare sunt în lucru, activitatea de relaționare cu publicul se desfășoară normal. Compania rămâne disponibilă prin canalele consacrate: formularul online, adresele de e-mail și Call Center-ul.

Hidroelectrica insistă asupra faptului că investițiile în IT sunt gândite pentru beneficiul direct al clienților, astfel încât serviciile să fie mai moderne și mai sigure. În același timp, compania le mulțumește celor afectați pentru răbdare și dă asigurări că trecerea către noul sistem este gestionată astfel încât impactul asupra activităților curente să fie cât mai redus.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:44 - Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
10:35 - Nadia Comăneci, despre anul care îi va purta numele. Ce așteptări are Zeița de la Montreal
10:23 - Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
10:10 - Figuri marcante care au murit in 2025. Papa Francisc și Ion Iliescu, printre nume importante
09:49 - Cât de greu s-a construit Castelul Peleș. Povestea mai puțin cunoscută a deciziei lui Carol I
09:35 - Presiune apăsătoare pe buzunarul românului de la 1 ianuarie. Unde ni se duc banii chiar din prima zi a anului 2026

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale