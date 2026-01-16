2025, anul în care românii și-au ținut joburile cu dinții

Anul 2025 a fost unul dintre cei mai imprevizibili din ultimul deceniu pentru piața muncii din România, potrivit raportului anual Review & Trends 2025 realizat de eJobs. Chiar dacă numărul total de joburi noi a scăzut cu aproximativ 10% comparativ cu 2024, platforma a înregistrat peste 260.000 de locuri de muncă publicate între ianuarie și decembrie.

„2025 a fost unul dintre cei mai turbulenți ani din istoria recentă a pieței muncii. Ritmul angajărilor a fost încetinit de contextul economic instabil și de nivelul ridicat de incertitudine. Cu toate acestea, numărul de joburi a rămas relativ constant de-a lungul anului, cu excepția finalului de an, când angajatorii au redus recrutările, așteptând un 2026 mai stabil”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Cel mai dinamic sector în 2025 a rămas retailul, cu aproape 60.000 de locuri de muncă noi scoase pe piață. Pe locul al doilea s-au situat centrele de call center/BPO, cu 37.000 de joburi, urmate de servicii, cu aproximativ 35.000 de poziții. Alte domenii importante au fost industria alimentară, transportul și logistica, producția, turismul și HoReCa, construcțiile, bankingul și telecomunicațiile.

Dintre acestea, transportul/logistica, producția și bankingul au fost singurele sectoare care au înregistrat creșteri comparativ cu anul precedent.

Angajatorii au acordat prioritate candidaților entry-level (0–2 ani), mid-level (2–5 ani) și celor fără experiență profesională, în timp ce cererea pentru seniori și manageri a fost mai redusă.

„Pentru pozițiile de seniori, vorbim despre un fenomen de job hugging: mulți își păstrează locul de muncă nu din loialitate, ci din teamă că nu vor găsi altceva într-o piață dificilă”, explică Bogdan Badea.

Un aspect remarcabil al anului a fost revenirea masivă la birou: peste 95% dintre joburile publicate cereau prezență fizică, în timp ce pozițiile remote au reprezentat doar 4% din total, adică aproximativ 10.000 de joburi. Totuși, aceste poziții au atras un număr impresionant de aplicații — 1,4 milioane, adică 13% din total.

Cele mai active orașe în privința angajărilor au fost:

București

Cluj-Napoca

Iași

Brașov

Ilfov

Timișoara

Ploiești

Interesul candidaților a crescut semnificativ: 305.000 de persoane noi și-au creat conturi pe platforma eJobs în 2025. Cele mai aglomerate luni au fost septembrie, octombrie și noiembrie, când s-au înregistrat 11 milioane de aplicații, cu aproape 10% mai mult decât în 2024.

Topul aplicațiilor cu cele mai mari șanse de angajare include:

Retail

Prestări servicii

Call center/BPO

Banking

IT/Telecom

Turism/HoReCa

Industria alimentară

Transport/Logistică

Creșteri notabile ale interesului au fost observate pentru prestări servicii, banking, industria alimentară și producție, în timp ce domeniile call center/BPO, IT/telecom, transport/logistică și construcții au atras mai puțini candidați comparativ cu 2024.

În perspectiva directivei europene privind transparența salarială, care va intra în vigoare în 2026, tot mai mulți angajatori au început să afișeze salariile în anunțurile de angajare. În 2025, aproximativ 102.000 de joburi (40% din total) au inclus detalii salariale, semnalând o tendință spre o piață mai transparentă și orientată către candidați.