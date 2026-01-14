Social

Mii de locuri de muncă vacante într-o țară din UE. Domeniile în care se caută angajați

Mii de locuri de muncă vacante într-o țară din UE. Domeniile în care se caută angajațiOspătar. Sursă foto: Pixabay
Grecia se pregătește intens pentru sezonul turistic de vară și lansează mii de oferte de muncă în industria ospitalității. Românii interesați pot aplica inclusiv pentru hoteluri de cinci stele, unde salariile ajung până la 1.800 de euro net, în funcție de post și experiență, potrivit România TV.

Mii de locuri de muncă vacante într-o țară din UE. Domeniile în care se caută angajați

Hotelierii greci au început deja campaniile de recrutare pentru perioada de maximă afluență a turiștilor. Posturile sunt disponibile în unități de lux, cu regim all inclusive, din mai multe regiuni turistice ale țării. Contractele acoperă intervalul martie–octombrie, adică întreg sezonul estival din Grecia.

Potrivit anunțurilor de angajare publicate pe platformele de recrutare, salariile oferite variază între 1.200 și 1.800 de euro net lunar. În plus, angajatorii asigură beneficii care reduc semnificativ costurile de trai ale angajaților pe durata contractului.

Terasă

Terasă. Sursă foto: Pixabay

Cazare, masă și alte beneficii incluse

Printre avantajele incluse în pachetul de angajare se numără cazarea gratuită și mesele asigurate pe toată perioada contractului. Programul de lucru este de opt ore și jumătate pe zi, timp de șase zile pe săptămână.

De asemenea, angajații sunt preluați gratuit de la aeroport, beneficiază de asigurare medicală și socială și au posibilitatea de a fi reangajați în sezoanele următoare, fie în aceeași unitate, fie în alte hoteluri din Grecia.

Posturi disponibile în hoteluri, restaurante și spa-uri

Oferta de muncă pentru sezonul estival 2026 acoperă o gamă largă de poziții. Hotelurile caută menajere, personal pentru Front Office – inclusiv grooms, recepționeri și auditori de noapte – dar și angajați pentru Back Office, precum agenți de rezervări și ofițeri de relații cu clienții.

Sunt disponibile și locuri de muncă în zona de spa, pentru recepționeri, maseuri, pedichiuriști și manichiuriști, precum și în departamentele de divertisment, unde se caută asistenți pentru cluburi de copii și antrenori sportivi.

În sectorul de food and beverage sunt necesari chelneri, barmani, asistenți de chelneri, manageri și asistenți de manageri. Totodată, în bucătării sunt scoase la concurs posturi pentru bucătari, bucătari-șefi, ajutoare de bucătărie și spălători de vase.

Condițiile de angajare pentru candidați

Pentru a putea aplica, candidații trebuie să îndeplinească mai multe cerințe. Este necesară o experiență minimă de șase luni în domeniu și un nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze. Interviurile se desfășoară online, direct cu reprezentanții hotelurilor și cu managerii de departament.

De asemenea, este obligatorie disponibilitatea pentru întreaga perioadă sezonieră, precum și seriozitatea și dorința de implicare pe durata contractului, condiții esențiale pentru angajatorii din industria turismului elen.

