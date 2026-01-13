Incident la sol cu o aeronavă Wizz Air pe Aeroportul din Sibiu. Pasagerii au fost debarcați

O aeronavă a companiei Wizz Air, care a efectuat marți un zbor pe ruta Bergamo–Sibiu, a fost implicată într-un incident la sol după aterizarea pe Aeroportul Internațional Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere pentru intrarea pe calea de rulare spre platforma de parcare, în condiții de ninsoare abundentă, aeronava a ajuns la marginea pistei.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu au transmis că aeronava Wizz Air, care a operat un zbor comercial pe ruta Milano Bergamo (BGY) – Sibiu (SBZ), a fost implicată într-un „eveniment operațional” la sol, după ce a aterizat în siguranță pe aeroport.

„Aterizarea s-a desfăşurat în condiţii de ninsoare abundentă, pista fiind curăţată şi declarată operaţională la momentul sosirii aeronavei, în conformitate cu procedurile de deszăpezire aplicabile. După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere, în vederea intrării pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Conform procedurilor de siguranţă, echipele de la sol au asistat la degajarea aeronavei de pe pistă, prin ghidarea acesteia pe căile de rulare, pentru a nu perturba traficul aeroportuar, iar zborurile programate au fost operate conform programului de zbor. Evenimentul s-a produs la sol la viteză redusă şi s-a încheiat fără incidente”, au precizat reprezentanții aeroportului.

Potrivit aceleiași surse, pasagerii aeronavei au fost debarcați în condiții de siguranță, respectând procedurile operaționale standard aplicabile în astfel de situații.

Traficul aerian nu a fost perturbat, iar activitatea aeroportului a continuat fără restricții.

„Precizăm că nu a fost necesară închiderea suprafeţelor de manevră sau a aeroportului. După intervenţia echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă, aceasta aflându-se la acest moment în serviciu, efectuând zborul Sibiu–Birmingham. Evenimentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă, desfăşurată conform procedurilor aplicabile, în vederea clarificării circumstanţelor producerii acestuia”, au mai transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.

Autoritățile aeroportuare au subliniat că incidentul nu a pus în pericol siguranța pasagerilor sau a traficului aerian și că analiza internă va stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.