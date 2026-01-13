Julio Iglesias, vizat de acuzații de abuz. Mărturii din interiorul proprietăților sale

Două femei care au lucrat ca angajate în reședințele artistului spaniol Julio Iglesias din Caraibe au depus declarații prin care îl acuză pe cântărețul spaniol de comportament sexual neconsimțit și alte forme de abuz, potrivit investigațiilor publicate marți de publicația The Independent.

Alegările au fost relatate după o investigație comună realizată de cotidianul elDiario.es din Spania și de Uniunea televiziunilor Univision Noticias.

Potrivit relatărilor, cele două femei – una angajată ca lucrătoare casnică și cealaltă ca fizioterapeută – susțin că au fost supuse unor comportamente considerate nepotrivite în timpul angajării lor în 2021, pe proprietățile deținute de Julio Iglesias în Punta Cana, Republica Dominicană, și în Lyford Cay, Bahamas.

Cea mai tânără femeie avea 22 de ani în perioada respectivă.

Una dintre femei, identificată în investigații sub numele de Rebeca (nu este numele ei real), a declarat că artistul, pe atunci în vârstă de 77 de ani, o chema frecvent în camera sa la sfârșitul zilei de muncă.

„M-a folosit aproape în fiecare noapte. M-am simțit ca un obiect, ca o sclavă.”, a afirmat aceasta pentru elDiario.es și Univision Noticias.

Femeia susține că aceste presupuse întâlniri sexuale aveau loc aproape întotdeauna în prezența unui alt membru al personalului cu rang superior.

Cea de-a doua femeie, desemnată în material sub pseudonimul Laura, a relatat că Iglesias a sărutat-o pe gură și i-ar fi atins sânii fără consimțământul ei.

Atât elDiario.es, cât și Univision Noticias au precizat că au încercat în repetate rânduri să contacteze reprezentanții lui Julio Iglesias și avocații acestuia pentru a obține un punct de vedere oficial, dar nu au primit răspunsuri la întrebările transmise prin e-mail, mesaje telefonice sau scrisori.

De asemenea, echipa de investigație a încercat să stabilească un dialog cu persoanele care se ocupau de administrarea și selectarea personalului din casele unde ar fi avut loc incidentele, însă fără un răspuns concret din partea acestora.

O persoană identificată de una dintre reclamante ca fiind prima ei supervizoră la vila din Punta Cana a respins acuzațiile, descriindu-l pe Julio Iglesias ca fiind respectuos și generos și exprimându-și aprecierea pentru el ca artist și ca om.

Conform surselor implicate în anchetă, evenimentele descrise de cele două femei au avut loc pe proprietăți private ale lui Julio Iglesias situate în repere turistice cunoscute din Republica Dominicană și din Bahamas, regiuni frecventate de angajați și vizitatori din industria de divertisment internațional.

Acuzațiile au fost publicate după ce elDiario.es și Univision Noticias au derulat o anchetă jurnalistică comună asupra experiențelor mai multor foști angajați ai reședințelor, inclusiv interviuri și documente care ar fi fost puse la dispoziția redacțiilor. Până în prezent, nu au fost anunțate oficial plângeri penale sau investigații judiciare în legătură cu aceste declarații.