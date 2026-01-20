Primarul din Izvoarele, vizat de percheziții și anchetă pentru corupere a minorilor

Percheziții la primarul din Izvoarele. Primarul comunei giurgiuvene Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, se află în centrul unei anchete penale pentru fapte grave împotriva minorilor, inclusiv pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor, potrivit DIICOT.

Potrivit surselor apropiate anchetei, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat percheziții atât la sediul primăriei, cât și la locuința edilului, pentru a strânge probe în dosarul aflat în desfășurare.

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a transmis că „Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii şi locuinţa unui bărbat, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, urmând a fi dispuse percheziţii informatice. Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT”.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a perchezițiilor.

Potrivit anchetei, primarul Cazacu fusese deja vizat săptămâna trecută de un ordin de protecție emis de Judecătoria Giurgiu, la solicitarea părinților unei minore de 13 ani. Aceștia susțin că edilul ar fi încercat să o abordeze pe fată cu propuneri indecente, însoțite de imagini cu conținut sexual.

Primarul a recunoscut într-o postare publică că în lunile august și septembrie 2025 a intrat în contact online cu minora, menționând însă că nu cunoștea vârsta acesteia. Această declarație urmează să fie verificată de anchetatori, în cadrul audierilor care se vor desfășura la sediul DIICOT.

Dosarul este în continuă desfășurare, iar autoritățile vor analiza toate dispozitivele ridicate și vor stabili circumstanțele exacte ale faptelor. Ancheta va decide dacă primarul va fi pus sub control judiciar sau dacă se vor dispune măsuri suplimentare.

Cazul a stârnit reacții puternice în comunitatea locală, iar autoritățile au transmis că vor urma toate procedurile legale pentru a asigura protecția minorilor și clarificarea situației juridice a edilului.