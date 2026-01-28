Guvernul extinde protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina. Ce trebuie să știe beneficiarii

Republica Moldova. Moldovenii care găzduiesc persoane strămutate din Ucraina și beneficiarii acestei protecții trebuie să știe că statutul de protecție temporară va fi prelungit cu încă un an, până pe 1 martie 2027. Decizia a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova, însă, spre deosebire de anii precedenți, prelungirea nu va fi automată. Beneficiarii trebuie să depună cereri pentru a continua să beneficieze de acest statut.

Autoritățile explică că situația din Ucraina nu permite întoarcerea în siguranță a persoanelor strămutate. „Din cauza incertitudinii, ca urmare a acțiunilor ostile ale Rusiei, există în continuare riscul strămutării unui număr mai mare de persoane care fug de război”, se arată în comunicatul Guvernului.

Ministrul afacerilor interne și autoritățile implicate subliniază că prelungirea protecției temporare oferă stabilitate, predictibilitate și continuitate pentru persoanele care trăiesc și muncesc în Republica Moldova.

Începând cu 2026, prelungirea protecției temporare va fi posibilă doar în baza unei cereri depuse în format electronic, prin platforma guvernamentală protectietemporara.gov.md. Cererile vor putea fi depuse în perioada 1 februarie – 30 aprilie.

Inspectoratul General pentru Migrație și Serviciul de Informații și Securitate vor examina cererile în termen de până la 90 de zile. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale, statutul de beneficiar va fi prelungit automat în sistemul informațional, documentul de identitate actualizându-se fără ca persoana să se prezinte fizic. Nu va mai fi nevoie nici de prezentarea dreptului la reședință.

„Această soluție sprijină o evidență administrativă corectă și actualizată a persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, facilitând intervenții mai rapide și politici publice adaptate nevoilor reale”, a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin.

Noul mecanism va permite autorităților să cunoască numărul exact al persoanelor strămutate și să actualizeze datele acestora. Cererile vor include informații despre copiii încadrați în sistemul de învățământ din Republica Moldova, eliminând necesitatea ca beneficiarii să transmită separat aceste date autorităților.

„Actualizarea informațiilor despre beneficiari va fi de un real suport pentru a elabora un mecanism de tranziție spre o altă formă de ședere legală pentru persoanele care au beneficiat de protecție temporară”, se menționează în documentul oficial.

Protecția temporară pe teritoriul Republicii Moldova a fost aplicată pentru prima dată la 1 martie 2023 și a fost prelungită anual, până la 1 martie 2026. În această perioadă, aproximativ 87 de mii de persoane au beneficiat de acest regim, inclusiv aproape 20 de mii de minori.

O analiză din anul trecut arată că doar 35 de mii de beneficiari au rămas mai mult de 90 de zile pe teritoriul țării într-o perioadă de șase luni, ceea ce reprezintă circa 45% din total. Perioada analizată a inclus și lunile de vară, când multe persoane strămutate au plecat temporar din Republica Moldova pentru vacanțe.

Prelungirea protecției temporare cu un an suplimentar, până în martie 2027, este conformă cu decizia Consiliului Uniunii Europene din 15 iulie 2025. Republica Moldova, în calitate de stat candidat pentru integrare europeană, se aliniază astfel cu standardele și măsurile adoptate la nivel european.

Autoritățile subliniază că implementarea mecanismului electronic și prelungirea protecției vor începe la 1 februarie 2026, pentru a asigura pregătirea cadrului tehnic și operațional și pentru a desfășura campanii de informare în rândul beneficiarilor.