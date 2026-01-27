Atac cu drone asupra unui tren de pasageri în Ucraina. Cel puțin patru persoane au murit

Un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești pe 27 ianuarie, în regiunea Harkov, incident soldat cu morți și răniți, după ce o locomotivă și un vagon de pasageri au fost avariate și a izbucnit un incendiu, au anunțat autoritățile ucrainene. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un videoclip care surprinde urmările atacului asupra trenului și a descris incidentul ca fiind un act de terorism. „Nu există și nu poate exista niciun scop militar în uciderea civililor într-un vagon de tren”, a scris Zelenski pe Facebook. „Rusia trebuie trasă la răspundere pentru ceea ce face.”

Potrivit informațiilor furnizate de procurorii din regiunea Harkov, atacul a provocat moartea a cel puțin patru persoane, iar alte două au fost rănite. Datele au fost comunicate în cursul serii, după intervenția echipajelor de urgență.

Compania feroviară Ukrzaliznitsia și oficialii regionali au precizat că trenul se afla pe ruta Barvinkove–Lviv–Chop și transporta 291 de pasageri în momentul atacului.

Șeful administrației regionale Harkov, Oleh Syniehubov, a confirmat că atacul s-a produs în comunitatea Barvinkove. Parchetul regional a anunțat că forțele ruse au lansat trei drone de tip Geran-2 Shahed asupra trenului, una dintre acestea lovind direct un vagon, iar celelalte două căzând în apropierea garniturii.

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat că atacul a provocat un incendiu în urma impactului cu locomotiva și un vagon de pasageri. „Atacurile au lovit partea din față a locomotivei și un vagon de pasageri, provocând un incendiu”, a declarat Oleksii Kuleba. „Pasagerii au fost evacuați cât mai curând posibil.”

La fața locului au intervenit echipe medicale, salvatori și personal feroviar. Autoritățile au trimis autobuze pentru preluarea pasagerilor evacuați, precum și pentru cei care urmau să efectueze călătoria de întoarcere.

Oleksii Kuleba a calificat incidentul drept un act de teroare îndreptat împotriva populației civile. „Atacul asupra unui tren de pasageri este un act direct de teroare rusească împotriva civililor. Nu a existat nicio țintă militară”, a spus vicepremierul.

Autoritățile ucrainene au reamintit că infrastructura civilă, inclusiv căile ferate, rețelele energetice și zonele rezidențiale, a fost vizată în mod repetat de forțele ruse, în pofida declarațiilor Moscovei conform cărora nu sunt atacate obiective civile. Organizațiile internaționale și oficialii de la Kiev au catalogat aceste lovituri drept încălcări ale dreptului internațional umanitar.

Conform datelor actualizate, în vagonul lovit se aflau 18 persoane, iar în total peste 200 de pasageri se aflau în tren în momentul atacului. Patru persoane au murit, două au fost rănite, iar alte patru sunt în continuare căutate de echipele de salvare, au precizat autoritățile ucrainene.