Iranul continuă să lovească ținte civile din țările vecine. Javier Milei își exprimă sprijinul pentru SUA și Israel. Live text

Autoritățile iraniene au executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, afirmă sistemul judiciar, fiind prima execuție de acest gen anunțată de la izbucnirea războiului cu Israelul și Statele Unite.

„Condamnarea la moarte a unui spion al regimului sionist, care furnizase imagini și informații despre locațiile sensibile ale țării ofițerilor Mossad, a fost executată în această dimineață”, se arată pe site-ul Mizan Online al sistemului judiciar.

Mizan îl identifică pe bărbat drept Kouroush Keyvani și spune că a fost arestat în timpul războiului de 12 zile al Iranului cu Israelul, în iunie anul trecut. Acesta enumeră detalii despre presupusele sale întâlniri cu agenți ai agenției de spionaj Mossad a Israelului și spune că a primit antrenament în „șase țări europene și la Tel Aviv”.

Forțele Aeriene Israeliene au atacat mai multe sedii militare iraniene la Teheran în timpul unui val de atacuri de ieri, a anunțat armata.

IDF spune că printre ținte s-au numărat sediul unei unități de securitate a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, „responsabil de gestionarea protestelor”; un centru de întreținere al forțelor de securitate internă; și un sediul forțelor de rachete balistice ale Iranului.

Armata spune că a atacat, de asemenea, mai multe sisteme iraniene de apărare aeriană în timpul valului de atacuri, „pentru a extinde superioritatea aeriană a Forțelor Aeriene asupra cerului iranian”.

Statele Unite au încurajat Siria să ia în considerare trimiterea de forțe în estul Libanului pentru a ajuta la dezarmarea Hezbollah, dar Damasc este reticent în a se angaja într-o astfel de misiune de teama de a fi atras în războiul din Orientul Mijlociu și de a inflama tensiunile sectare, au declarat cinci persoane informate despre această chestiune, citate de The Times of Israel.

Propunerea către guvernul sirian, aliat cu SUA, reflectă intensificarea mișcărilor de dezarmare a grupării teroriste Hezbollah, care a deschis focul asupra Israelului în sprijinul Teheranului pe 2 martie, determinând o ofensivă israeliană în Liban.

Ideea a fost discutată pentru prima dată de oficiali americani și sirieni anul trecut, au declarat două dintre surse - ambii oficiali sirieni - și alte două familiarizate cu discuțiile. Toți au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Ideea a fost readusă în discuție de oficiali americani în perioada în care SUA și Israelul au început războiul împotriva Iranului. Cei doi oficiali sirieni au spus că o solicitare din partea SUA a venit cu puțin timp înainte de începerea războiului. O sursă occidentală a serviciilor secrete a declarat că a fost imediat după ce a început.

Armata americană a lansat bombe antibunker de 2.250 kg asupra unor amplasamente de rachete subterane iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit autorităților de la Washington.

Atacul masiv anunțat de Comandamentul Central al SUA a avut loc în contextul în care războiul cu Iranul a oprit fluxul de transport maritim prin această apă vitală din Golful Persic. „Acum câteva ore, forțele americane au folosit cu succes mai multe muniții penetrante de 2.250 kg asupra amplasamentelor de rachete iraniene întărite de-a lungul coastei Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz”, a declarat comandamentul regional.

„Rachetele de croazieră antinavă iraniene din aceste amplasamente au reprezentat un risc pentru transportul maritim internațional din strâmtoare”, a adăugat CENTCOM.

Bomba masivă a fost dezvoltată pentru a „depăși provocările legate de ținte îngropate și îngropate adânc și a fost concepută atât pentru avioane de vânătoare, cât și pentru bombardiere”, potrivit unui comunicat de presă al Forțelor Aeriene ale SUA din 2021.

Strâmtoarea Ormuz a fost închisă efectiv printr-o blocadă iraniană cu mine, drone și nave, oprind 27% din energia maritimă globală și provocând creșterea prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril.

Trump, atât public, cât și pe rețelele de socializare, a criticat puternic aliații europeni - inclusiv Franța și Marea Britanie - pentru refuzul lor de a ajuta la redeschiderea acestei căi navigabile cruciale.

Repercusiunile războiului din Orientul Mijlociu se vor resimți la nivel global, a declarat diplomatul de rang înalt al Iranului, sugerând că mai mulți oficiali occidentali ar trebui să se opună conflictului.

„Valul de repercusiuni globale abia a început și va lovi pe toată lumea - indiferent de avere, credință sau rasă”, a scris ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pe X, însoțit de o copie a anunțului de demisie al directorului Centrului Național de Antiterorism al SUA.

A nouăsprezecea zi de război a continuat cu o serie de atacuri din Iran asupra unor ținte civile din Israel, în care a fost folosită muniție cu fragmentație, potrivit The Times of Israel. Între timp au continuat atacurile SUA și Israelului asupra unor ținte cheie ale regimului de la Teheran. Continuă, de asemenea, războiul din Liban, între forțele israeliene și teroriștii Hezbollah, susținuți de dictatura teocratică iraniană.

În urma unuia dintre atacurile cu rachete iraniene s-au raportat pagube în mai multe locuri, inclusiv în gara Savidor din Tel Aviv. Căile Ferate Israeliene au anunțat că serviciul a fost suspendat temporar din cauza pagubelor aduse peroanelor din gară. Pompierii au stins, de asemenea, mai multe incendii în orașele Petah Tikvah și Kafr Qasim din centrul Israelului.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a anunțat moartea a două persoane care au fost grav rănite în urma impactului unei rachete balistice iraniene în suburbia Ramat Gan din Tel Aviv.

Arabia Saudită a interceptat mai multe drone, iar apărarea aeriană a Kuweitului a răspuns la un atac cu rachete și drone, au anunțat autoritățile din cele două țări.

Ministerul saudit al Apărării a spus că armata țării sale a distrus un total de șase drone în estul țării.

„Apărarea aeriană kuweitiană interceptează în prezent atacuri ostile cu rachete și drone”, a anunțat, la rândul ei, armata kuweitiană pe X.

Între timp, în Irak, surse de securitate spun că un atac cu drone a vizat ambasada SUA la Bagdad și că s-a auzit o explozie în zonă.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a criticat Iranul și și-a reiterat sprijinul pentru SUA și Israel în timpul unui eveniment de comemorare a unui atac mortal asupra ambasadei Israelului din Buenos Aires, de acum aproximativ treizeci de ani. Atentatul cu bombă din 17 martie 1992 a implicat un camion plin cu explozibili care a intrat în ambasada Israelului din capitala Argentinei, ucigând 22 de persoane și rănind peste 200.

În 2024, o instanță argentiniană a decis că atacul a fost ordonat de Iran, alături de atacul mortal din 1994 asupra unui centru comunitar evreiesc al Asociației Mutuale Israelite Argentine (AMIA), care a ucis 85 de persoane. „În fața terorismului, nu poate exista armistițiu”, spune Milei la un eveniment aniversar organizat la locul fostei ambasade.

„Exprimăm clar poziția noastră în acest moment istoric, în care Statele Unite și Israelul au decis să pună capăt guvernului iranian, o tiranie care nu numai că își ține captivă propria populație, dar s-a dedicat răspândirii terorismului timp de decenii.”

„Israelul este un aliat strategic al țării noastre, suntem uniți prin valori comune”, adaugă Milei. La eveniment au participat aproximativ 100 de persoane, iar coroanele funerare din flori albe au decorat zona. Argentina găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din America Latină, cu aproape 300.000 de oameni care trăiesc în mare parte în Buenos Aires.