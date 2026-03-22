Plan de pace pentru Iran, pregătit de administrația Trump. Ce prevede documentul

După trei săptămâni de război în Iran, administrația Trump a început discuțiile inițiale privind următoarea fază și cum ar putea arăta discuțiile de pace cu Teheranul, potrivit unui oficial american și unei surse informate, citate de Axios.

Informațiile apar după ce, vineri, președintele Donald Trump a declarat că ia în considerare „încheierea” războiului, deși oficialii americani au spus că se așteaptă ca luptele să continue încă două-trei săptămâni. Între timp, însă, consilierii lui Trump vor să înceapă să pună bazele diplomației.

Trimisii deja cunoscuți ai lui Trump din dosarele Israel-Gaza și Rusia-Ucraina, Jared Kushner și Steve Witkoff, sunt implicați în discuțiile privind posibilele relații diplomatice, spun sursele citate de Axios.

Orice acord pentru a pune capăt războiului ar trebui să includă redeschiderea Strâmtorii Ormuz, să abordeze stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului și, de asemenea, să stabilească un acord pe termen lung privind programul nuclear al Iranului, rachetele balistice și sprijinul pentru intermediarii teroriști din regiune.

Cu toate acestea, în ultimele zile nu a existat niciun contact direct între SUA și Iran, deși Egiptul, Qatarul și Regatul Unit au schimbat mesaje între cele două țări, a declarat un oficial american și alte două surse informate. Egiptul și Qatarul au informat SUA și Israelul că Iranul este interesat să negocieze, dar cu termeni foarte duri.

Cererile iraniene includ un armistițiu, garanții că războiul nu se va relua în viitor și compensații.

„Opinia noastră este că am frânat creșterea Iranului”, a declarat un oficial american care crede că iranienii vor veni la masa negocierilor. Oficialul a spus că SUA dorește ca Iranul să își asume șase angajamente:

Fără program de rachete timp de cinci ani.

Zero îmbogățire a uraniului.

Dezafectarea instalațiilor nucleare din Natanz, Isfahan și Fordow, bombardate de SUA și Israel anul trecut.

Protocoale stricte de observare externă privind crearea și utilizarea centrifugelor și a utilajelor conexe care ar putea avansa un program de arme nucleare.

Tratate de control al armelor cu țări din regiune care includ o limită a numărului de rachete de maximum 1.000.

Fără finanțare pentru intermediari precum Hezbollah în Liban, Houthi în Yemen sau Hamas în Gaza.

Până acum, Iranul a respins în mod repetat mai multe dintre aceste cereri în trecut. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a spus sâmbătă omologului său indian că normalizarea situației din Strâmtoarea Ormuz ar necesita ca SUA și Israelul să înceteze să atace Iranul și să se angajeze să nu reia atacurile în viitor, a declarat ministerul iranian de Externe.

În ceea ce-l privește pe Donald Trump, acesta a declarat vineri că nu se opune discuțiilor, dar nu este interesat în acest moment să îndeplinească cererile Iranului de încetare a focului.

Trump consideră, de asemenea, cererea de despăgubiri ca fiind „un proiect fără valoare”, a declarat un oficial american. Un al doilea oficial a spus că ar putea exista loc pentru negocieri privind returnarea activelor înghețate către Iran.

„Ei numesc asta despăgubiri. Poate noi o numim returnarea banilor înghețați. Există multe modalități diferite prin care putem folosi cuvinte pentru a rezolva politic ceea ce trebuie să rezolve, pentru a dezvolta un consens în sistemul lor”, a spus oficialul. „Asta înseamnă să creăm cuvinte. Trebuie mai întâi să ajungem la problema de înaltă calitate a creării de cuvinte.”

Echipa lui Trump încearcă în prezent să răspundă la două întrebări cheie: Care este cel mai bun om de contact în Iran pentru negocieri și care țară este cel mai bun mediator?

Araghchi a fost principalul intermediar în discuțiile anterioare, dar consilierii lui Trump îl văd mai degrabă ca pe un „aparat de fax” decât ca pe cineva care este împuternicit să realizeze un acord, spun oficialii americani.

Aceștia încearcă să-și dea seama cine ia de fapt deciziile în Iran și cum să ia legătura cu aceștia, mai spun oficialii americani.

Și în timp ce Omanul a mediat ultima rundă de discuții nucleare, SUA caută un alt mediator, ideal fiind Qatarul, din cauza neîncrederii reciproce cu omanezii. Oficialii americani au spus că qatarezii s-au dovedit a fi mediatori eficienți și de încredere în Gaza.

Qatarezii sunt dispuși să ajute în culise, dar nu vor să fie principalii mediatori oficiali, au declarat două surse.

Deocamdată, consilierii lui Trump vor să fie pregătiți dacă discuțiile cu Iranul vor prinde contur în viitorul apropiat. Conform surselor, termenii lui Witkoff și Kushner vor fi similari cu cei pe care i-au prezentat la Geneva cu două zile înainte de începerea războiului.