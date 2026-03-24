Reality show politic în Danemarca. În loc de dezbateri, liderii partidelor au fost reuniți într-un format TV ciudat

Cu doar câteva zile înaintea alegerilor anticipate din Danemarca, programate pentru marți, 24 martie, liderii tuturor celor 12 partide reprezentate în parlament au participat la un experiment televizat care a atras atenția presei și a publicului, potrivit publicației Il Post.

Emisiunea, intitulată Højskolen, a adus împreună principalii actori politici ai țării pentru 24 de ore petrecute în același spațiu, într-un format inspirat din reality show, dar prezentat ca un exercițiu de dialog și expunere publică într-un cadru controlat.

Printre participanți s-a numărat și prim-ministra Mette Frederiksen, iar implicarea tuturor liderilor parlamentari a conferit proiectului o miză politică și mediatică aparte. Emisiunea a fost difuzată în patru episoade, ultimul fiind transmis duminică de postul TV 2, parte a televiziunii publice daneze.

Formatul nu este complet nou la nivel european. Varianta daneză se bazează pe o producție lansată în Belgia în 2024, intitulată „Het Conclaaf” („Conclavul”).

În Danemarca, producătorii au adaptat conceptul la specificul local, alegând drept decor o højskole, un tip de școală pentru adulți considerat o particularitate a sistemului educațional danez.

Una dintre regulile principale ale emisiunii a fost interdicția impusă liderilor politici de a avea asupra lor telefoane mobile sau de a fi însoțiți de consilierii de imagine și strategi politici.

Potrivit conceptului, această regulă a urmărit să încurajeze interacțiuni mai spontane între participanți, chiar dacă totul s-a desfășurat într-un cadru atent organizat.

Emisiunea a fost înregistrată la finalul lunii februarie, cu aproximativ o săptămână înainte de convocarea oficială a alegerilor. Chiar și așa, difuzarea în episoade și caracterul atipic al formatului au influențat atmosfera campaniei electorale și au generat discuții în spațiul public.

Interesul stârnit de Højskolen nu s-a concentrat atât pe declarațiile politice ale liderilor, considerate în mare parte în linie cu programele lor electorale, cât pe activitățile pe care aceștia au fost puși să le desfășoare împreună. Participanții au cântat în grup, au luat masa împreună și au trecut prin momente de socializare menite să îi arate într-o lumină mai puțin rigidă decât în dezbaterile obișnuite.

Un alt element al emisiunii a fost așa-numitul „confesional”, unde liderii au stat în perechi și au discutat despre teme sensibile sau controversate pentru propriile partide. Aceste secvențe au fost printre cele mai comentate după difuzare.

Unul dintre cele mai mediatizate momente a fost dialogul de la masă dintre Mette Frederiksen și liderul dreptei populiste, Morten Messerschmidt, despre rețeta pentru „spaghete bolognese”.

Subiectul, aparent banal, are însă un fundal politic. În campania electorală precedentă, Frederiksen promisese că „toată lumea își va putea permite o farfurie de spaghete bolognese”, făcând referire la controlul inflației.

Messerschmidt îi reproșase ulterior că această promisiune nu a fost îndeplinită, iar discuția din emisiune a readus în atenție acel episod.

Un alt moment remarcat a fost conversația dintre Pelle Dragsted, lider al stângii ecologiste, și Alex Vanopslagh, liderul partidului Alianța Liberală, de centru-dreapta.

Cei doi au vorbit despre pasiunea lor comună pentru karate, o activitate pe care o practică împreună în clubul de karate al parlamentului danez. Relația lor din afara confruntării politice era deja cunoscută, însă emisiunea a readus-o în atenția publicului într-un context electoral.

Prin astfel de secvențe, formatul a urmărit să transmită și o imagine instituțională a scenei politice daneze, în care competiția electorală coexistă cu anumite forme de dialog și cooperare între lideri.

Campania electorală din Danemarca s-a desfășurat într-un context diferit față de scrutinurile precedente. În ultimele luni, spațiul politic a fost marcat de un sentiment mai accentuat de unitate națională, pe fondul amenințărilor formulate de Donald Trump privind preluarea Groenlandei, teritoriu care face parte din Regatul Danemarcei.

Aceste declarații au fost respinse deopotrivă de partidele politice și de o parte importantă a opiniei publice.

Mette Frederiksen a decis să convoace alegeri anticipate cu șapte luni înainte de expirarea mandatului, într-o încercare de a valorifica această stare de coeziune și creșterea sprijinului electoral de care beneficiază.

Potrivit sondajelor menționate în textul de bază, Partidul Social Democrat rămâne pe primul loc, cu aproximativ 20% din intențiile de vot.

Prim-ministra conduce în prezent o coaliție formată împreună cu partidul conservator Venstre și cu Moderații, o formațiune de centru.

În campanie, securitatea națională și politica externă au devenit teme centrale, lucru considerat neobișnuit pentru Danemarca. În acest context, vizibilitatea ministrului de Externe Lars Løkke Rasmussen, liderul Moderaților, a crescut semnificativ.

Un alt nume important în această campanie a fost ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, liderul Venstre, considerat unul dintre principalii rivali ai lui Frederiksen.

Faptul că cei doi fac parte din aceeași majoritate guvernamentală a dus, în unele dezbateri televizate, la poziții convergente, inclusiv în privința necesității reintroducerii serviciului militar obligatoriu.